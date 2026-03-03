Trump va contra España; amenaza con cortar relaciones comerciales

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España, luego de que el gobierno encabezado por Pedro Sánchez se negara a permitir que aviones estadounidenses utilizaran bases españolas para atacar Irán y se opusiera a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.

La declaración ocurrió durante una reunión en Washington con el canciller alemán, Friedrich Merz, donde Trump calificó la postura española como“terrible”, asegurando que no querían tener nada que ver con el país europeo.

“España se ha portado de manera terrible… Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

España descartaba consecuencias tras decisión sobre bases

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, aseguró que no esperaba “ninguna consecuencia” por la negativa a permitir el uso de bases militares por parte de Estados Unidos.

Albares recordó que esas instalaciones son “de soberanía española” y aseguró que “el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda”, poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.

El gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no tiene encaje en las Naciones Unidas, específicamente en su Carta, por lo que rechaza el uso de sus bases para ese propósito.

