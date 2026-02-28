Israel alerta por misiles lanzados desde Irán en respuesta al ataque con Estados Unidos

| Uno TV | AFP

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Ilustrativa

El ejército israelí anunció que había detectado este sábado misiles lanzados desde Irán, en aparente respuesta al ataque lanzado por Israel contra la república islámica.

“Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, dijo el ejército en un comunicado.

Un mensaje fue enviado a los celulares de la población, urgiéndolos a refugiarse.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.