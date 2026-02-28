Netanyahu confirma ataque conjunto con Estados Unidos contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Netanyahu confirma ataque de Israel y EE. UU. a Irán. Foto: Getty

A través de su cuenta de X, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que su país participa junto con Estados Unidos en una operación militar contra objetivos en Irán, con el propósito de frenar el desarrollo nuclear y de misiles balísticos del régimen iraní.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía israelí, el mandatario explicó que la ofensiva busca “poner fin al daño” que, afirmó, representa el gobierno de Teherán para Israel y para fuerzas estadounidenses en la región.

Operación conjunta y llamado a la población iraní

Netanyahu detalló que los ataques incluyen instalaciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria, así como sitios relacionados con misiles balísticos que, dijo, amenazan tanto a Israel como a tropas de Estados Unidos.

El primer ministro sostuvo que, en los últimos meses, Irán intentó reconstruir su programa nuclear y reforzar su infraestructura militar subterránea. Argumentó que, de no actuar ahora, el riesgo sería mayor. No obstante, Netanyahu reconoció que podrían venir “días desafiantes” y posibles costos derivados de la acción militar.

En su discurso, señaló que la operación se realiza en coordinación con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien agradeció su respaldo y liderazgo. Afirmó que ambos gobiernos buscan “eliminar el terrorismo” y crear condiciones para que la población iraní pueda definir su futuro.

También dirigió un mensaje a la población iraní, diferenciándola del liderazgo religioso y político del país. Aseguró que Israel no considera enemigo al pueblo iraní y llamó a aprovechar lo que describió como una oportunidad para construir un “nuevo y libre Irán”.

Finalmente, pidió a los ciudadanos israelíes seguir las instrucciones oficiales de seguridad y mantenerse unidos ante el escenario de tensión regional.

