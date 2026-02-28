A salvo, presidente de Irán, Masud Pezeshkian, tras ataque de Israel y Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo”, informó este sábado la agencia de noticias oficial Irna, tras los ataques israelíes y estadounidenses contra la capital Teherán y otras ciudades.

“El presidente Masud Pezeshkian se encuentra sano y salvo y no tiene ningún problema”, reportó Irna, cuya información fue replicada por las también agencias estatales Mehr e Isna.

Los pronunciamientos se derivaron ante la posibilidad de que el presidente iraní estuviera herido, luego de la ofensiva israelí y estadounidense. Sin embargo, hasta el momento, no hay reportes oficiales, ni un pronunciamiento por parte de Irán.

Estados Unidos e Israel confirmaron ofensiva conjunta

Por medio de su cuenta de Truth Social, Donald Trump confirmó que Estados Unidos inició operaciones militares contra Irán con el objetivo, dijo, de eliminar amenazas “inminentes” del régimen iraní y evitar que obtenga armas nucleares.

Minutos más tarde, a través de X, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, confirmó que su país participa junto con Estados Unidos en una operación militar contra objetivos en Irán, con el propósito de frenar el desarrollo nuclear y de misiles balísticos del régimen iraní.

