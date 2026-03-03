Estrecho de Ormuz y canal de Suez: ubicación, diferencias e importancia por guerra en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Irán bloqueó el paso por el estrecho de Ormuz. Foto: AFP.

La guerra en Medio Oriente ha puesto el foco en dos rutas marítimas importantes para el mundo: el estrecho de Ormuz y el canal de Suez, ambas clave para el comercio global, principalmente de petróleo.

El pasado 2 de febrero, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra con Estados Unidos e Israel. Amenazó con atentar contra cualquier barco que incumpla el bloqueo.

Dicha situación afecta principalmente a las naciones asiáticas que dependen en gran medida del petróleo comprado en Medio Oriente que sale del estrecho.

Con eso, el canal de Suez prevalece como otra de las importantes rutas marítimas de la región, aunque no puede servir como alternativa para transportar combustible a Asia.

¿Por qué no puede usarse el canal de Suez como alternativa?

El canal de Suez no puede usarse como alternativa al bloqueo estrecho de Ormuz, ya que son rutas distintas.

Y es que, el canal de Suez conecta con el mar Mediterráneo y el mar Rojo, mientras que Ormuz vincula al golfo Pérsico con el océano Índico.

Ante el cierre del estrecho de Ormuz, las naciones que compran crudo en Medio Oriente tienen las siguientes opciones:

Comprar más crudo a África, EE.UU. o América Latina

Usar reservas estratégicas

Pagar precios más altos por la escasez relativa

¿Qué es el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es un paso marítimo natural que conecta al golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Por el norte, lo delimita Irán, mientras que Omán está al sur.

De acuerdo con distintos informes, en dicha zona marítima circulan los siguientes productos:

Petróleo crudo

Condensados

Hidrocarburos

Gas Natural Licuado

Petroquímicos

Bienes manufacturados

Equipos electrónicos

Maquinaria industrial

Insumos de construcción

Productos agrícolas

Productos de consumo

El estrecho de Ormuz es utilizado principalmente para el traslado de petróleo. Se trata de uno de las principales rutas para el traslado de crudo, ya que por sus aguas cruzó el 20.7% de los barriles a nivel mundial durante el 2024.

Por ello quedó como el segundo punto de distribución más importante, según datos de la Administración de Información Energética (EIA).

A esto se suma que en el estrecho circulan alrededor de 33 mil barcos cada año que transportas distintos tipos de embarcaciones, según The Strauss Center.

Por su parte, la IEA ha señalado que cualquier interrupción del tránsito en el estrecho de Ormuz puede provocar lo siguiente:

Incremento en precios internacionales del petróleo (no afecta a México en corto plazo)

Afectaciones al suministro energético de Asia

Impacto en mercados financieros globales

El canal de Suez

En cambio, el canal de Suez es una vía artificial de 193 kilómetros ubicada en Egipto. Conecta al mar Mediterráneo con el mar Rojo, a través del golfo de Suez, según su portal oficial.

Fue inaugurado en 1869 y es administrado por la Autoridad del Canal de Suez. Su principal función es evitar que los barcos tengan que rodear África por el cabo de Buena Esperanza, al conectar directamente el mar Mediterráneo con el mar Rojo.

Esto reduce significativamente los tiempos de navegación y los costos logísticos en las rutas entre Europa y Asia.

La Autoridad del Canal de Suez señala el traslado de las siguientes mercancías:

Bienes manufacturados y productos industriales

Petróleo y derivados

Gas Natural Licuado (GNL)

Granos y materias primas

