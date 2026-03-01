Bombardeo de EU e Israel a Irán: qué países respaldan a cada bloque

GENERANDO AUDIO...

ONU llama a evitar una escalada que impacte la estabilidad global. Foto: AFP

El conflicto Irán, Israel y Estados Unidos (EE.UU.) escaló tras los recientes bombardeos atribuidos a fuerzas de EE.UU. e Israel contra objetivos en territorio iraní, lo que reconfiguró posicionamientos diplomáticos y alianzas en Medio Oriente y otras regiones.

El gobierno de EE.UU. sostuvo que las acciones forman parte de su estrategia de contención frente a amenazas regionales, mientras que Israel argumentó defensa ante riesgos a su seguridad. Por su parte, Irán calificó los bombardeos como una agresión directa y advirtió posibles represalias.

La respuesta de Irán, tras los ataques de EE.UU. e Israel, no tardó en llegar. A los pocos minutos de que Donald Trump, presidente estadounidense, y Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, confirmaron la ofensiva, el gobierno iraní respondió atacando diferentes puntos del Medio Oriente.

Entre ellos, se encuentra el propio Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar y Arabia Saudita.

¿Quiénes respaldan a Israel y Estados Unidos?

Entre los países que históricamente han mostrado respaldo diplomático y estratégico a Israel y Estados Unidos se encuentran:

Reino Unido

Francia

Alemania

Estas naciones han reiterado su apoyo al derecho de Israel a la defensa y han expresado preocupación por la influencia iraní en la región.

En Medio Oriente, algunos gobiernos árabes han mantenido posturas críticas hacia Irán por su papel en conflictos regionales, aunque han llamado a evitar una escalada mayor.

¿Quiénes respaldan a Irán?

Irán mantiene alianzas estratégicas con:

Rusia

China

Ambos países han cuestionado las acciones militares de Washington y Tel Aviv y han abogado por soluciones diplomáticas. Además, Teherán cuenta con el apoyo político y militar de actores no estatales en la región, como Hezbolá, así como vínculos con el gobierno de Siria.

Llamados internacionales a la contención

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a evitar una escalada que pueda desestabilizar aún más la región. Además, una confrontación directa podría afectar mercados energéticos y la seguridad global.

Hasta el momento, no se ha informado de una declaración formal de guerra, pero el intercambio de acusaciones y amenazas mantiene en tensión a la comunidad internacional.

