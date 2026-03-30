Plantas desalinizadoras, clave en Medio Oriente, entran al conflicto tras advertencia de Trump

GENERANDO AUDIO...

Plantas desalinizadoras en Medio Oriente son el nuevo blanco de Trump. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría atacar plantas desalinizadoras en Medio Oriente si Irán no abre el estrecho de Ormuz, en un contexto donde esta infraestructura resulta clave para el suministro de agua en la región.

La advertencia ocurre tras una serie de ataques recientes contra instalaciones de desalinización, lo que ha colocado al agua como un punto estratégico dentro del conflicto.

Una planta desalinizadora en Baréin sufrió daños el domingo luego de un ataque con drones atribuido a Irán, según autoridades locales. Un día antes, Teherán acusó a ese país de una ofensiva similar en Qeshm, que habría afectado el suministro en al menos 30 pueblos.

Estos hechos se registran después de que Trump señalara posibles ataques a infraestructura energética iraní si no se reabre el estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán indicó que podría atacar instalaciones energéticas, tecnológicas y de desalinización en la región.

Plantas desalinizadoras en Medio Oriente: clave para el suministro de agua

El acceso al agua en Medio Oriente es limitado, ahí radica la importancia de las desalinizadoras. El Banco Mundial señala que la disponibilidad es hasta diez veces menor que el promedio global.

En este contexto, las plantas desalinizadoras tienen un papel central en el abastecimiento. Un estudio publicado en la revista Nature indica que la región concentra cerca del 42% de la capacidad mundial de desalinización.

En algunos países, la dependencia es significativa:

Emiratos Árabes Unidos obtiene el 42% de su agua potable

Arabia Saudita alcanza el 70%

Omán llega al 86%

Kuwait depende en un 90%

Estas instalaciones abastecen principalmente a ciudades como Dubái y Riad.

Riesgos para las plantas desalinizadoras ante ataques

Especialistas señalan que esta infraestructura puede ser vulnerable en escenarios de conflicto armado.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Ataques directos con drones o misiles

Interrupciones en el suministro eléctrico

Contaminación del agua de mar

Philippe Bourdeaux, directivo de la empresa Veolia, indicó que en algunos países se han reforzado medidas de seguridad, incluso con sistemas de defensa alrededor de las plantas.

También explicó que los operadores mantienen vigilancia constante ante posibles afectaciones.

Antecedentes de ataques a infraestructura de agua

Los ataques a plantas desalinizadoras han sido poco frecuentes, aunque existen registros en los últimos años.

En la última década se han documentado casos en:

Yemen

Arabia Saudita

Gaza

Antes de ese periodo, uno de los antecedentes se remonta a 1991, durante la Guerra del Golfo.

Impacto de ataques al suministro de agua en Medio Oriente

Expertos advierten, por otra parte, que una afectación prolongada al sistema de desalinización podría generar consecuencias en distintos niveles.

Entre los posibles escenarios están:

Interrupciones en el suministro de agua potable

Racionamientos en ciudades

Desplazamientos de población

También podrían registrarse efectos en sectores como:

Turismo

Industria

Centros de datos

Algunas plantas cuentan también con sistemas interconectados y reservas que permiten mantener el suministro entre dos y siete días en caso de interrupciones.

Israel: desalinización y riego por goteo para producir alimentos

En Israel, el uso de plantas desalinizadoras en Medio Oriente permite transformar agua del mar en recurso para consumo y agricultura. El proceso inicia con la desalinización del agua del Mar Mediterráneo, que después se recicla y se reutiliza en el campo.

El riego se realiza mediante sistemas por goteo que distribuyen el agua con precisión en los cultivos. Esta tecnología, desarrollada desde 1959 y perfeccionada por la empresa Netafim, permite optimizar el uso del recurso y combinarlo con fertilizantes.

Además, el sistema incluye monitoreo con imágenes satelitales para detectar fugas y reservorios que regulan el suministro a los agricultores. Con este modelo, el país produce alimentos como aguacate, que exporta a Europa, apoyado en el uso de agua reciclada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.