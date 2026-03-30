Adolescente ataca con escopeta escuela en Argentina; muere un alumno

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Foto: Getty Images

Un adolescente de 15 años disparó contra sus compañeros dentro de una escuela de la municipalidad de San Cristóbal, en Santa Fe, Argentina, asesinando a uno de ellos.

El incidente ocurrió alrededor de las 07:15 horas de este lunes 30 de marzo, en la escuela N. 40 Mariano Moreno, durante el izamiento de la bandera.

Según el secretario de Gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, informó que los docentes consideraban al atacante “un buen alumno y mostraba buena conducta”.

El adolescente ingresó al plantel de San Cristóbal con una escopeta en un estuche y disparó contra el alumnado, según La Nación. Autoridades confirmaron a dicho medio que uno de los estudiantes atacados falleció en el acto, a sus 13 años.

Por su parte, el periodista Carlos Gaitán indicó que otros dos alumnos resultaron heridos, de 13 y 15 años. Uno de ellos tendría lesiones de perdigones en su cara y cuello, por lo que se encuentra delicado. En cambio, el segundo menor presuntamente tuvo lesiones de menor gravedad en los brazos.

¿Cómo fue el ataque en la escuela de Argentina?

La Nación difundió que el agresor presuntamente salió del baño, gritó “sorpresa” y comenzó a disparar. Primero quería matar a unos amigos, pero, al no encontrarlos, comenzó a disparar de forma indiscriminada, relató un alumno a dicho medio de comunicación.

Posteriormente, una persona dentro de la escuela se abalanzó sobre el agresor, quitándole la escopeta. El testimonio resaltó que, cuando le quitaron el arma, el agresor “empezó a correr”. No obstante, al ser detenido, “empezó a reírse y dijo que quería matar a toda la escuela”.

Como este caso en Argentina, en últimas semanas se registraron dos ataques similares en escuelas de Chile y México, perpetrados por adolescentes.

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