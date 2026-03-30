Masacre en Haití deja al menos 70 muertos y miles de desplazados

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Violencia en Haití. Foto: AFP

Al menos 70 personas fueron asesinadas, entre ellas varios niños, y unas 30 más resultaron heridas este domingo en Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe, Haití, durante una masacre perpetrada por el grupo armado Gran Grif contra la población, de acuerdo con información difundida por una ONG local.

El ataque también dejó unas 50 casas incendiadas y provocó el desplazamiento de más de 6 mil personas, informó este lunes Antonal Mortimé, director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, durante un programa de la emisora local Radio Television Caraibes (RTVC).

La nueva masacre vuelve a colocar el foco sobre la violencia que desde hace años golpea a Haití, un país marcado por la acción de bandas criminales que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros.

Van más de 5 mil muertos en Haití

Apenas el 24 de marzo, la ONU advirtió sobre la magnitud de esa crisis. De acuerdo con un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la violencia perpetrada por bandas y los ataques contra ellas dejaron más de 5 mil 500 muertos entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026.

Según los datos verificados por ese organismo, al menos 5 mil 519 personas murieron y 2 mil 608 resultaron heridas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026.

El reporte detalla que buena parte de esas muertes ocurrieron después de operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas. Esas acciones causaron al menos 3 mil 497 muertos y mil 742 heridos en ese periodo. En paralelo, la violencia atribuida directamente a las bandas dejó al menos mil 424 muertos y 790 heridos.

Además, el informe señala que los ataques realizados por grupos de autodefensa contra las bandas provocaron al menos 598 muertos y 76 heridos.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que las autoridades garanticen la seguridad, pero respetando plenamente los derechos humanos.

La ONU también alertó que las pandillas, que controlan casi la totalidad del territorio de la capital, Puerto Príncipe, ampliaron su influencia más allá de la ciudad durante los últimos 12 meses, principalmente en la periferia y hacia el norte.

El documento documenta además casos de uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. Según sus registros, hubo 196 casos de ejecuciones sumarias de personas sospechosas de pertenecer a bandas o de apoyarlas.

A esto se suma que, desde marzo de 2025, una empresa militar privada, al parecer contratada por el gobierno haitiano, también participa en operaciones mediante ataques con drones y disparos desde helicópteros.

El informe menciona igualmente actos de violencia cometidos por grupos de autodefensa y multitudes que aplican la llamada justicia popular, linchando a personas sospechosas de pertenecer a bandas.

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