Irán posee más de 1,500 misiles capaces de alcanzar Medio Oriente

Irán mantiene uno de los arsenales militares más relevantes de Medio Oriente, con capacidad para atacar objetivos en toda la región. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos, el país cuenta con una amplia infraestructura armamentista que incluye misiles de largo alcance, misiles balísticos y drones de ataque.

Aunque su inventario militar se ha visto reducido tras intercambios bélicos con Israel desde 2004, Teherán todavía conserva un importante número de proyectiles. Informes de inteligencia estiman que actualmente posee alrededor de mil 500 misiles listos para ser lanzados contra objetivos enemigos en la región.

Irán mantiene más de mil misiles de largo y medio alcance

Un análisis de inteligencia militar reveló que Irán cuenta con más de un millar de proyectiles avanzados, entre los que destaca el misil crucero Soumar, considerado uno de los más poderosos de su arsenal.

Este misil tiene alcance de hasta 3 mil kilómetros, lo que le permite impactar objetivos muy lejos del territorio iraní.

Entre los principales sistemas destacan:

Soumar : misil crucero de largo alcance con capacidad de hasta 3,000 kilómetros .

: misil crucero de largo alcance con capacidad de hasta . Sejjil : misil balístico de medio alcance capaz de alcanzar 2,000 kilómetros .

: misil balístico de medio alcance capaz de alcanzar . Shahed 129: drone de ataque con alcance máximo estimado de 1,700 kilómetros.

El Shahed 129 depende de un controlador terrestre, lo que reduce su alcance efectivo real a entre 200 y 400 kilómetros, según datos del Ejército de Estados Unidos.

Alcance de los misiles iraníes en Europa y Medio Oriente

El alcance de estos sistemas permite dimensionar la capacidad estratégica de Irán.

Por ejemplo, un misil Soumar lanzado desde bases iraníes podría llegar sin problema a zonas de Alemania o Rusia, de acuerdo con análisis militares.

En el caso de los misiles de alcance medio, estos podrían impactar objetivos en países cercanos como:

Grecia

Turquía

Israel

Informes de inteligencia también señalan que fábricas subterráneas en Irán continúan produciendo misiles a gran velocidad, con capacidad para fabricar cientos de unidades cada mes.

Estas instalaciones forman parte de la estrategia militar iraní para mantener su capacidad de disuasión y ataque en Medio Oriente.

Las evaluaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales indican que el desarrollo y producción de armamento en Irán continúa pese a los conflictos recientes en la región.

