Fallece bebé por sarampión en Tlaxcala; el brote nacional crece con decenas de casos nuevos

Un bebe originario de Tlaxcala perdió la vida tras una serie de complicaciones derivadas del sarampión. La Secretaría de Salud del estado confirmó la defunción del lactante en medio de un panorama nacional donde los contagios continúan en aumento desde el año pasado.

Al día de hoy se han reportado 7,909 casos acumulados de sarampión; en las últimas 24 horas se reportaron 107 casos

¿Qué se sabe del bebé que murió por sarampión en Tlaxcala?

De acuerdo con la autoridad sanitaria estatal, el menor de año y medio, originario de la ciudad de Puebla, no contaba con su esquema completo de vacunación contra el sarampión. El pasado 25 de enero presentó fiebre de 38 grados, para el 27 tuvo exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y crecimiento de ganglios retroauriculares.

Tras desarrollar dificultad respiratoria, fue ingresado el 28 de enero primero a un hospital general y posteriormente trasladado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo por caso sospechoso de sarampión.

El diagnóstico detectó hipoxemia refractaria, choque, vasoplejía y disfunción miocárdica en el menor. A pesar de recibir antibióticos sistémicos, vitamina A, inmunoglobulina y manejo intensivo, falleció el 30 de enero por la mañana.

Brote nacional continúa: estados siguen registrando casos y sumando miles de contagios

Con base en el último informe diario del brote de sarampión en México, al momento, el país acumula 7,909 casos confirmados de sarampión y 27 defunciones en lo que va del brote 2025-2026, con 107 nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas.

Durante este primer mes del 2026, se han registrado 1,479 nuevos casos de sarampión, teniendo la siguiente distribución:

Jalisco — 829 Chiapas — 216 Sinaloa — 88 Ciudad de México — 86 Colima — 45 Michoacán — 28 México (Edomex) — 23 Guerrero — 20 Tabasco — 19 Puebla — 19 Nayarit — 16 Durango — 10 Baja California — 10 Tlaxcala — 10 Chihuahua — 8 Oaxaca — 8 Sonora — 7 Querétaro — 7 Morelos — 6 Hidalgo — 6 Veracruz — 6 Aguascalientes — 5 San Luis Potosí — 3 Nuevo León — 3 Yucatán — 1

Si bien, el virus ya tiene presencia en las 32 entidades y 286 municipios, en este año 7 estados no han registrado casos de sarampión (pero el año pasado si). Se trata de de:

Coahuila

Zacatecas

Campeche

Tamaulipas

Baja California Sur

Guanajuato

Quintana Roo

Los datos muestran que los menores son el grupo más afectado. El rango de 1 a 4 años concentra 1,205 casos, seguido por niños de 5 a 9 años con 953, mientras que los menores de un año registran la tasa de incidencia más alta del país: 46.88 casos por cada 100 mil habitantes.

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión?

En México, la vacuna contra esta enfermedad se aplica de manera gratuita y está disponible en los 32 estados, como parte de las acciones para contener brotes y proteger la salud pública.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, la vacuna contra el sarampión puede solicitarse en cualquier Centro de Salud del país, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el pasado 20 de enero que todas estas instituciones cuentan con dosis disponibles y reiteró que no es necesario ser derechohabiente del IMSS para recibir la vacuna.

Para facilitar el acceso, la Secretaría de Salud puso a disposición el número telefónico 079, un servicio gratuito disponible las 24 horas que brinda orientación personalizada para ubicar el punto de vacunación más cercano en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina informó que la inmunización se ofrece de forma gratuita en los centros de salud locales. Las personas interesadas pueden acudir a la unidad médica más cercana a su domicilio, donde recibirán orientación sobre la dosis correspondiente según su edad y cartilla de vacunación.

