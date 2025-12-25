GENERANDO AUDIO...

El mandatario permanecerá hasta 7 días en recuperación. Foto: Cuartoscuro/archivo

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, salió con “éxito” de su operación por una hernia inguinal, por lo que regresará a prisión tras su recuperación, para cumplir su condena de 27 años por el golpe de Estado que intentó para mantenerse en el poder.

El pasado miércoles 24 de diciembre, el exmandatario fue trasladado al hospital DF Star de la ciudad de Brasilia para ser operado por un hernia inguinal, misma que provocó una protuberancia en la ingle.

La operación de Jair Bolsonaro se realizó este jueves 25 de diciembre, toda vez que duró cuatro horas, según la agencia AFP.

En cuanto salió del quirófano, su esposa, Michel Bolsonaro, difundió que la cirugía concluyó sin complicaciones médicas. A su vez, agradeció al personal médico del hospital DF Star.

Se trata de la octava intervención quirúrgica que recibe el exmandatario desde el 2018, cuando recibió una puñalada durante un mitin de campaña, misma que derivó en la hernia inguinal.

Los médicos determinarán si Jail Borsonaro puede someterse a una operación adicional. Buscan realizar el bloqueo anestésico del nervio frénico que controla su diafragma.

Entre tanto, Jair Bolsonaro permanecerá internado entre cinco y seis días más, de acuerdo con información de los médicos, difundida por AFP. Después de eso, volverá a prisión para cumplir su sentencia.

Flávio aprovecha la operación de Jair Bolsonaro para su candidatura

Horas antes de la cirugía, el senador e hijo del exmandatario, Flávio Bolsonaro, leyó un mensaje a periodistas afuera del hospital. Se trataba de una carta escrita y firmada por su padre, donde lanzaba a Flavio como precandidato a la presidencia de Brasil.

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de indicar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República”, leyó el aspirante.

Flávio Bolsonaro dijo que dicha carta aclaraba cualquier “duda” sobre el respaldo de su padre hacia su candidatura para las elecciones del 2026.

“Muchas personas dicen que no lo habían oído de su propia boca o que no habían visto una carta firmada por él. Yo creo que esto aquí despeja cualquier sombra de duda.”

En septiembre de este 2025, Jair Bolsonaro recibió una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder, tras perder contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre del 2022.

El 19 de diciembre del presente año, el juez Alexandre de Moraes rechazó la solicitud del exmandatario para cumplir su condena en arresto domiciliario.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: