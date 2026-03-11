Cuatro barcos atacados cerca del estrecho de Ormuz elevan tensión global en plena guerra entre Irán, Israel y EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Al menos cuatro navíos fueron atacados este 11 de marzo de 2026 en la zona del estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Medio Oriente entre Irán, Israel y Estados Unidos, una situación que preocupa a la comunidad internacional por su impacto potencial en el comercio mundial y el suministro de petróleo.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico del conflicto, ya que su parálisis podría afectar de forma significativa la economía global.

Barcos alcanzados por proyectiles en zona clave del comercio energético

Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por “proyectiles desconocidos”, informó la agencia marítima británica UKMTO.

El organismo señaló que ha registrado 14 incidentes contra embarcaciones desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Además, la Marina de Tailandia confirmó que un granelero con bandera tailandesa fue atacado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz.

Las autoridades informaron que los 20 tripulantes que se encontraban a bordo fueron rescatados.

Estrecho de Ormuz concentra tensión energética mundial

El estrecho de Ormuz es una vía de tránsito crucial por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado que se consume en el mundo.

Actualmente, el paso marítimo está controlado de facto por Irán, lo que ha incrementado la preocupación internacional por posibles interrupciones en el suministro energético.

El ejército estadounidense informó el martes que destruyó 16 barcos minadores iraníes cerca de esta ruta marítima.

Ante la situación, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) evalúa la posibilidad de recurrir a reservas estratégicas de petróleo, una medida considerada extraordinaria.

Además, los líderes del G7 tienen previsto reunirse por videoconferencia para discutir la situación energética derivada del conflicto.

Trump amenaza con respuesta militar si Irán mina la zona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Irán enfrentaría consecuencias militares de un nivel “nunca antes visto” si decide colocar minas en el estrecho de Ormuz.

La administración estadounidense también analiza la posibilidad de escoltar barcos comerciales que transiten por esta ruta marítima.

Sin embargo, especialistas señalan que el riesgo de seguridad podría volver económicamente inviable el paso por el estrecho.

El centro de análisis Soufan Center, con sede en Nueva York, advirtió que Irán podría contar con entre 2.000 y 6.000 minas navales, lo que complicaría cualquier operación de escolta.

Mercado energético y bolsas reaccionan a la tensión

El bloqueo parcial de la zona ha provocado volatilidad en los mercados internacionales.

Las bolsas europeas abrieron en terreno negativo, mientras que el precio del petróleo registró nuevos aumentos.

El barril de WTI se situaba alrededor de 88 dólares, con un incremento cercano al 6%, mientras que el Brent cotizaba en poco más de 92 dólares, con una subida aproximada del 5%.

Irán asegura que Mojtaba Jamenei está “sano y salvo”

Foto: AFP

En medio del conflicto, autoridades iraníes afirmaron que el nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei se encuentra “sano y salvo”, pese a haber resultado herido durante la guerra.

Jamenei fue nombrado para suceder a su padre, quien murió en los bombardeos del primer día del conflicto.

El asesor gubernamental Yusef Pezeshkian aseguró que el líder iraní se encuentra fuera de peligro.

Ataques y bombardeos continúan en la región

Irán reivindicó una nueva oleada de ataques que calificó como la más intensa desde el inicio de la guerra.

También lanzó misiles contra Israel, que dejaron varios heridos cerca de Tel Aviv, según medios locales.

Al mismo tiempo, Israel continúa bombardeando Líbano, país que se vio arrastrado al conflicto después de que el movimiento Hezbolá lanzara ataques contra territorio israelí.

De acuerdo con el gobierno libanés, 570 personas han muerto y cerca de 760 mil han sido desplazadas por los bombardeos desde el inicio de la guerra.

