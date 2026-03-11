Kast, el nuevo presidente de Chile: su perfil político, promesas de seguridad y posturas conservadoras

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El abogado ultraconservador José Antonio Kast asumió este 11 de marzo de 2026 la presidencia de Chile tras ganar las elecciones en su tercer intento, con la promesa de implementar un gobierno “de emergencia” enfocado en restaurar la seguridad y el orden en el país sudamericano.

De 60 años, padre de nueve hijos y devoto católico, Kast llega al poder tras tres décadas en política con una agenda marcada por posturas conservadoras y un discurso centrado en la seguridad y el control de la migración.

Posturas conservadoras y agenda política de Kast

El nuevo presidente chileno mantiene posiciones conservadoras en temas sociales.

Entre ellas, rechaza el aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia.

Durante la última campaña, sin embargo, dejó en segundo plano parte de esta agenda social para centrarse en temas de seguridad y migración, un enfoque que le permitió ampliar su respaldo electoral.

Foto; AFP

Promesas de seguridad y control migratorio

Uno de los ejes principales de su campaña fue combatir la criminalidad y deportar a cerca de 340 mil migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

Kast sostuvo durante su campaña que el país enfrenta caos, desorden e inseguridad, y prometió revertir esa situación si llegaba al poder.

Su elección se produjo además en un contexto de auge de fuerzas conservadoras en América Latina y después del segundo triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos.

Trayectoria política y fundación del Partido Republicano

Kast inició su carrera política hace tres décadas y militó durante 20 años en la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Renunció a ese partido en 2016, argumentando que la organización ya no representaba las ideas que defendía.

En 2019 fundó el Partido Republicano, agrupación desde la cual impulsó su candidatura presidencial.

Entre sus logros legislativos como diputado figuran iniciativas relacionadas con la instalación de estatuas, la venta de lentes para presbicia sin receta médica y la regulación de loterías.

Foto: AFP

Orígenes familiares y controversias

Kast es el menor de 10 hijos de un matrimonio de origen alemán que emigró a Chile y desarrolló un negocio de embutidos.

Investigaciones periodísticas revelaron en 2021 que su padre fue miembro del partido nazi de Adolf Hitler, aunque el actual mandatario sostuvo que su padre fue reclutado a la fuerza en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial y negó que fuera nazi.

Campaña marcada por seguridad y críticas a la migración

Durante la campaña presidencial, Kast centró su discurso en la seguridad pública y el control de la migración, temas que dominaron su estrategia electoral.

Incluso realizó algunos actos de campaña detrás de vidrio blindado y reveló que portaba un revólver con cinco tiros.

Pese a su discurso firme, analistas y periodistas señalan que su estilo político suele ser sobrio, pragmático y pausado en comparación con otros líderes de extrema derecha en la región.

Un triunfo que marca el regreso de la ultraderecha al poder en Chile

Con su victoria electoral, José Antonio Kast logró su primer triunfo presidencial tras dos derrotas anteriores y se convirtió en el primer representante de la ultraderecha en alcanzar la presidencia chilena desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Tras confirmarse su triunfo, Kast recordó las críticas que recibió durante su carrera política.

“¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible?”, afirmó al referirse a su llegada al poder.

