José María Balcázar asume presidencia interina de Perú tras destitución de Jerí

José María Balcázar recibió 60 votos en una sesión extraordinaria AFP

José María Balcázar fue elegido el miércoles para encabezar el Parlamento peruano y accedió automáticamente a la presidencia interina del país un día después de la destitución de José Jerí.

Se trata del octavo jefe de Estado del Perú desde 2016, y marca un nuevo episodio en la inestabilidad política crónica que afecta al país bajo el pulso de poderes entre un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil.

El abogado, de 83 años, dirigirá el Perú hasta la toma de posesión de su sucesor el 26 de julio, tras las elecciones presidenciales del 12 de abril. Fue elegido entre cuatro candidatos.

Recibió 60 votos en una sesión extraordinaria realizada la noche del miércoles en un local del parlamento peruano.

“Juro por Dios, por la patria, por la paz, ejercer fielmente el cargo de presidente de la república, y asumo de acuerdo con la constitución política del Perú”, dijo Balcázar en su juramentación.

Cuatro congresistas se inscribieron para dirigir el Congreso y suceder a Jerí por estos pocos meses, entre ellos estaba María del Carmen Alva, expresidenta del parlamento en 2021 y portavoz del partido de centro derecha Acción Popular.

Los otros candidatos eran Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria; y Héctor Acuña, representante independiente cuestionado por conflictos de interés.

“Si gana la izquierda sería un retroceso, va a ser un Castillo dos”, dijo el constitucionalista Aníbal Quiroga.

