Por captura de Nicolás Maduro, se manifiestan en Embajada de EE.UU. en México

GENERANDO AUDIO...

Los manifestantes realizaron pintas en la embajada. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de personas se manifiestan afuera de la Embajada de los Estados Unidos, en México, en contra de la intervención de tropas americanas y de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Algunos inconformes realizaron pintas en la fachada de la nueva sede ubicada en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por la congregación de manifestantes, hay presencia de elementos tácticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Hasta el momento, la protesta se mantiene de manera pacífica. Unotv.com realizó un recorrido para saber el sentir de ciudadanos venezolanos, sin embargo, no encontró a personas de dicha nacionalidad.

Tras la noticia de la captura de Nicolás Maduro, en redes sociales diversos colectivos comenzaron a llamar a manifestarse en la Embajada de Estados Unidos.

Gobierno de manera temporal

Donald Trump informó que Estados Unidos gobernará Venezuela de manera temporal hasta que se concrete una transición pacífica, proceso que dijo será encabezado por los responsables de la diplomacia estadounidense y del Pentágono, en colaboración con la oposición venezolana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento