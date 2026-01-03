Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado y otros famosos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

GENERANDO AUDIO...

Famosos reaccionan a captura de Maduro. Foto: AFP

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara durante la madrugada del 3 de enero un operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela, diversas figuras del espectáculo venezolano reaccionaron en redes sociales con mensajes de esperanza, fe y llamados a la paz.

Tras una serie de ataques en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses realizaron un operativo en ese país y que el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del territorio venezolano. El mensaje fue difundido por el propio Trump a través de su red social, Truth.

En la publicación, Trump afirmó que la operación fue “exitosa” y que se llevó a cabo en conjunto con agencias del orden de Estados Unidos. Sin embargo, no detalló qué tipo de acciones se ejecutaron ni el lugar exacto donde habría ocurrido el operativo, ni bajo qué circunstancias se concretó la supuesta captura.

Nicolás Maduro y su esposa fueron acusados formalmente en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por múltiples delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo, informó la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Las reacciones de los famosos venezolanos

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante Ricardo Montaner, quien compartió un mensaje en Instagram que rápidamente se viralizó:

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre”.

Por su parte, la actriz Gaby Spanic recurrió a sus redes para recordar lo que describió como una profecía:

“Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre”.

La actriz aprovechó para rezar por Venezuela y dedicar unas palabras de aliento para su país.

La actriz Marjorie de Sousa también se sumó a los mensajes emotivos, pidiendo protección para la población venezolana:

“Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero… todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.

Marjorie agradeció por el cariño y el apoyo, además aprovechó para dar “gracias a Dios” por ver lo que parecía imposible.

El cantante Danny Ocean optó por una publicación más simbólica al compartir la bandera de Venezuela en sus historias de Instagram, sin añadir texto.

Mientras tanto, la presentadora Carolina Sandoval publicó un video visiblemente conmovida, en el que expresó entre lágrimas:

“Bravo pueblo que el yugo lanzó… júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

La ex Miss Universo Alicia Machado reaccionó con un mensaje breve pero contundente:

“Venezuela libre”.

Además compartió un video bailando al ritmo venezolano y escribió: “Viva Venezuela. Mi patria querida! El gran principio del fin! ‘Dios con nosotros, quién en contra'”.

El cantante Carlos Baute compartió un mensaje extenso en Instagram, en el que llamó a la calma y a la reflexión ante el escenario político:

“Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”.

Además, publicó un video en el que afirmó:

“Señores, al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela, estamos con ustedes, bendiciones. Estaremos atentos a las noticias, les amo. Nos tocó el día, se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

