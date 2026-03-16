Mueren 10 personas tras incendio en hospital de Cuttack, India

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10 muertos y varios heridos en hospital de India. Foto: AFP

Al menos diez personas murieron y otras 11 resultaron heridas tras un incendio registrado la madrugada de este lunes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el estado de Odisha, en el este de India, informaron autoridades locales.

El fuego se desató alrededor de las 2:30 horas locales en el Hospital SCB de la ciudad de Cuttack, lo que provocó una intensa movilización de equipos de emergencia que acudieron al lugar para controlar las llamas y rescatar a los pacientes.

De acuerdo con autoridades estatales, las víctimas mortales se encontraban en la unidad de cuidados intensivos, mientras que al menos once trabajadores médicos resultaron lesionados durante el incidente.

Evacúan a pacientes tras incendio

El ministro principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, informó que 23 pacientes fueron trasladados a otras áreas del hospital tras el incendio para recibir atención médica.

El funcionario también anunció que el gobierno estatal entregará compensaciones económicas a las familias de las víctimas. Posteriormente, confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del siniestro, que hasta ahora se desconocen.

Modi ofrece apoyo tras tragedia

Majhi señaló que sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, para informarle sobre lo ocurrido.

El mandatario estatal agradeció el respaldo del gobierno federal. Además, aseguró que todas las dependencias involucradas trabajan de forma coordinada para atender la emergencia y apoyar a los afectados.

Posteriormente, el primer ministro visitó el hospital para evaluar la situación. Asimismo, ordenó a las autoridades que brinden toda la asistencia necesaria a las víctimas y sus familias.

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