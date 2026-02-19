Arrestan al hermano de Carlos III por mala conducta en medio de nuevas revelaciones del caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

El expríncipe Andrés fue detenido por mala conducta. Foto: Reuters

El expríncipe Andrés fue detenido este jueves en Inglaterra por el caso Epstein, en un hecho que involucra al hermano del rey Carlos III y que mantiene abierta una investigación policial sobre presunta mala conducta en un cargo público. La detención ocurrió en el condado de Norfolk, en el este del Reino Unido, según reportó la cadena BBC.

Andrés Mountbatten-Windsor fue arrestado en su residencia de Sandringham, donde agentes acudieron por la mañana para ejecutar la detención. La operación fue confirmada por la Policía del Valle del Támesis, corporación que tiene jurisdicción en la zona donde reside.

La policía informó que el detenido permanece retenido en una comisaría mientras continúan las diligencias. El arresto se realizó bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, en el contexto de nuevas revelaciones sobre su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Investigación policial y registros en curso

En un comunicado, las autoridades indicaron que se trata de un caso activo. La fuerza policial señaló que además de la detención se realizan registros en domicilios relacionados con el investigado en Berkshire y Norfolk.

Las autoridades pidieron cautela en la difusión de información para evitar posibles desacatos judiciales. También subrayaron que la investigación se abrió tras una evaluación de las acusaciones recientes.

De acuerdo con la policía, un arresto en el Reino Unido requiere motivos razonables para sospechar la comisión de un delito y considerar necesaria la detención del sospechoso.

Correos y revelaciones que detonaron el arresto

El caso se intensificó después de que correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. revelaran supuestos vínculos entre el expríncipe y Epstein. Según esos documentos, el hermano del monarca habría facilitado documentos sensibles del gobierno británico al empresario.

Días antes del arresto, la Policía del Valle del Támesis informó que evaluaba esa información para determinar si procedía iniciar una investigación criminal formal. Tras la revisión, las autoridades anunciaron la apertura del caso.

El comunicado oficial destacó que se busca preservar la integridad y objetividad del proceso, al tiempo que reconoció el interés público que genera el tema y prometió actualizaciones conforme avance la indagatoria.

Caso Epstein y acusaciones previas

El nombre del expríncipe Andrés ha estado vinculado durante años al escándalo de Epstein, condenado por delitos sexuales. Varias fuerzas policiales británicas analizan actualmente los movimientos del avión privado del magnate en aeropuertos del Reino Unido para determinar si se utilizó en posibles redes de tráfico de menores.

Virginia Giuffre declaró en 2014 que se le trasladó al Reino Unido por Epstein cuando era menor de edad y que se le obligó a mantener relaciones sexuales con el entonces miembro de la familia real. El expríncipe siempre negó esas acusaciones.

El caso ha generado polémica en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano, el rey Carlos III, retiró previamente títulos nobiliarios y honores reales en medio del escándalo.

La investigación continúa abierta mientras distintas corporaciones británicas mantienen líneas de indagación sobre posibles vínculos del entorno de Epstein en territorio británico.