Noticias de hoy 23 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 23 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

La cita del “Mencho”

El “Mencho” llevaba más de 30 años huyendo. A pesar de la millonaria recompensa que se ofrecía por él, no cayó por una traición, sino por una cita con su pareja sentimental.

Trump reacciona

Tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Donald Trump señaló que México debe intensificar sus acciones contra los cárteles de la droga.

Hallan cuerpo en la UNAM

Esta mañana fue hallado un cuerpo en Ciudad Universitaria, específicamente en las inmediaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas.

Otro ataque de EE. UU.

En un nuevo ataque contra otra presunta narcolancha, Estados mató a tres personas en el Caribe. Desde el inicio de estas acciones, van 150 muertos.

Tormenta invernal

Nueva York comenzó la semana paralizada por la peor tormenta invernal en una década. Fue prohibida la circulación y se cancelaron miles de vuelos.

