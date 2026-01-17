La Unión Europea y el Mercosur firman acuerdo comercial “histórico”

GENERANDO AUDIO...

Acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur. Foto: AFP.

La Unión Europea y el Mercosur firmaron este sábado en Asunción un histórico acuerdo que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo y que fue celebrado por los dos bloques como un triunfo del multilateralismo frente al proteccionismo arancelario.

La firma se realizó en el auditorio del Banco Central de Paraguay, edificio que también fue sede en 1991 de la firma del tratado fundacional del Mercosur. Participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay, así como el canciller de Brasil, Mauro Vieira, en representación del gobierno brasileño.

Von der Leyen declaró que la Unión Europea y el Mercosur eligieron “el comercio justo sobre los aranceles”.

Costa calificó el acuerdo como una “apuesta decidida” frente al uso del comercio como herramienta geopolítica.

La firma ocurrió mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba la posibilidad de imponer aranceles de hasta 25% a ocho países de Europae.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea y alcance económico

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, negociado desde 1999, abarca a los países fundadores del bloque sudamericano: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El mercado resultante representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial y reúne a más de 700 millones de consumidores.

El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral. Favorece las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas hacia el Mercosur, mientras facilita el acceso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

De acuerdo con estimaciones oficiales, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la Unión Europea crecerían 17%.

Multilateralismo y posicionamientos políticos

El presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó que ambos bloques eligieron el “camino del diálogo” y la “cooperación”. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no asistió a la firma, pero su canciller señaló que el acuerdo tiene una “dimensión histórica” y busca construir “una multipolaridad estable y pacífica”.

El viernes previo, Lula recibió a Von der Leyen en Río de Janeiro y sostuvo que el acuerdo es positivo para el multilateralismo. Von der Leyen afirmó que el tratado envía “un mensaje muy fuerte al mundo”.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, señaló que la firma apuesta por las reglas en un contexto de cambios constantes. El presidente argentino, Javier Milei, pidió que en la implementación se respete lo negociado y no se agreguen mecanismos como cuotas o salvaguardas.

Protestas en Europa por acuerdo Mercosur-UE

El pacto enfrenta oposición de agricultores y ganaderos de países europeos como Francia, Polonia, Irlanda y Bélgica, que protestan por el ingreso de productos sudamericanos con normas de producción diferentes.

En España, tractores ingresaron a la ciudad de Burgos con consignas contra el Mercosur. En Francia se registraron quema de neumáticos y protestas simbólicas.

Para atender las demandas, la Comisión Europea anunció cláusulas de protección para sectores como carne, aves, arroz, miel, huevos y etanol, que incluyen límites de cupo y mecanismos de intervención en caso de desestabilización del mercado. Estas medidas permitieron revertir el voto negativo de Italia, clave para la aprobación europea.

Aun así, productores anunciaron una manifestación el 20 de enero en Estrasburgo.

Ratificación pendiente del acuerdo comercial

Para que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entre en vigor, aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los congresos de cada uno de los países firmantes del Mercosur.