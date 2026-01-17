Rusia bajo cero: tormentas de nieve entierran ciudad y dejan muertos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters / Ilustrativa

Una sucesión de tormentas de nieve provocó la muerte de dos personas, toda vez que edificios quedaron semienterrados en la ciudad dePetropávlovsk, en Kamchatka, Rusia.

Las ventiscas ocurrieron el pasado 16 de enero y provocaron montículos de nieve que alcanzaron hasta el cuarto piso de algunos edificios, bloqueando los accesos.

En imágenes difundidas en redes sociales, se aprecian autos completamente enterrados. Además, la nieve cubría los postes de luz hasta la mitad.

De igual forma, la agencia EFE indicó que algunas calles acumulaban “montañas” de nieve de hasta dos metros de altura. Reuters calificó estas nevadas como las “más intensas” de los últimos 30 años.

A su vez, un usuario en redes sociales publicó un video donde se aprecia a varios niños jugando sobre la nieve, resbalando desde grandes alturas.

Por estas tormentas de nieve en Rusia, el gobernador Yevgueni Beliáev decretó un estado de emergencia en Petropávlovsk.

Tormentas dejan dos muertes en Kamchatka

Las tormentas de nieve en Kamchatka, Rusia, provocaron la muerte de al menos dos personas.

De acuerdo con EFE, el primer fallecido era un hombre de 60 años. Su cuerpo fue encontrado durante la limpieza de un patio, sobre el que se desplomó un alud de nieve del tejado. Otro hombre perdió la vida al quedar atrapado por la nieve cuando ésta cayó de un tejado.

Según EFE, el gobernador Yevgueni Beliáev aseguró que tardarán días en “paliar las consecuencias” de estas tormentas de nieve, provocadas un ciclón.

El funcionario destacó que han garantizado el tránsito por las principales carreteras, pero todavía hay cuellos de botella en varios tramos.

“La gran cantidad de nieve no permite limpiar de modo rápido todas las rutas de transporte”, indicó.

Por su parte, la Guardia Nacional anunció que usarán camiones de traslado de presos para apoyar al servicio público.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: