Líderes convocados al “consejo de paz” de Trump para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está empezando a concretar su llamado “consejo de la paz” para la Gaza de posguerra, y varios líderes mundiales dijeron que se les ha pedido unirse.
La Casa Blanca señaló que, bajo el plan de Trump, habría un “consejo de paz”, presidido por el propio Trump; un comité palestino de tecnócratas destinado a administrar de forma provisional el territorio devastado por la guerra; y un “consejo ejecutivo” que, al parecer, tendría un papel asesor.
- La Casa Blanca publicó una lista inicial de designados y afirmó que se añadirían más nombres. A continuación, la lista de las personas involucradas hasta ahora en las distintas entidades.
Consejo de paz
La Casa Blanca afirmó que el “consejo de paz” abordará cuestiones como “el fortalecimiento de capacidades de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.
Donald Trump estará a la cabeza de este consejo. Los demás miembros son:
- Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos
- Steve Witkoff, negociador especial de Trump
- Jared Kushner, yerno de Trump
- Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido
- Marc Rowan, magnate financiero estadounidense
- Ajay Banga, presidente del Banco Mundial
- Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump en el Consejo de Seguridad Nacional
Comité nacional para la administración de Gaza
Este organismo compuesto por tecnócratas “supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza”, según la Casa Blanca.
Ali Shaath, ex viceministro de la Autoridad Palestina, presidente el comité
Consejo ejecutivo de Gaza
Esta entidad “ayudará a respaldar una gobernanza eficaz y la prestación de servicios de primer nivel que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Gaza”, de acuerdo con la Casa Blanca.
- Steve Witkoff
- Jared Kushner
- Tony Blair
- Marc Rowan
- Nickolay Mladenov, diplomático búlgaro
- Sigrid Kaag, coordinadora humanitaria de la ONU para Gaza
- Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía
- Ali Al-Thawadi, diplomático catarí
- General Hassan Rashad, director de la agencia de inteligencia de Egipto
- Reem Al-Hashimy, ministra emiratí
- Yakir Gabay, multimillonario israelí
¿A qué líderes se les ha informado que fueron invitados?
- Edi Rama, primer ministro de Albania
- Javier Milei, presidente de Argentina
- Mark Carney, primer ministro de Canadá
- Nikos Christodoulides, presidente de Chipre
- Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.