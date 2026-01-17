Crece la tensión: Europa rechaza aranceles de Trump por Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono en su empeño por adquirir Groenlandia, y amenazó con aranceles de hasta el 25% a países europeos para presionar por una compra de ese territorio autónomo danés.

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en su red Truth Social, medida que inmediatamente fue rechazada por los mandatarios de las naciones involucradas.

Europa rechaza aranceles de Trump

El gobierno de Dinamarca expresó su “sorpresa” por las amenazas lanzadas por Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, las tachó de “inaceptables”.

“Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada (…). Haremos que se respete la soberanía europea”, escribió el presidente francés en la red X,

A su vez, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, aseguró que su país no cederá: “No nos dejaremos intimidar”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que “aplicar aranceles a aliados por perseguir la seguridad colectiva de los miembros de la OTAN es completamente equivocado”.

“Por supuesto, abordaremos esto directamente con la administración estadounidense”, agregó.

Por su parte, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en un comunicado de una “espiral peligrosa”, por las amenazas de Trump que “socavarían las relaciones transatlánticas”.

“Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y arriesgarían una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”, apuntó en X la jefa de la Comisión Europea.

En la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca.

Nielsen estaba acompañado de varios integrantes del gobierno groenlandés, en una manifestación que se dirigió hasta el consulado de Estados Unidos.

La consigna más entonada por los manifestantes fue “Groenlandia es de los groenlandeses”.

