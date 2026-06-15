Líderes europeos celebran acuerdo entre Estados Unidos e Irán

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Foto: AFP / Reuters

Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia celebraron este domingo “con gran satisfacción” el anuncio del “memorando de entendimiento” entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que calificaron de “urgente” que se reabra el estrecho de Ormuz con una “incondicional” libertad de navegación y “sin restricciones”.

“Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Qatar y el resto de mediadores, por este avance diplomático”, indicaron los líderes de los cuatro países en una declaración conjunta en la que tildaron de “esencial” la “reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones”.

Je salue l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, fruit d’un effort diplomatique auquel ont contribué plusieurs partenaires. J’appelle à sa mise en œuvre rapide et complète par tous les belligérants.



Cet accord doit permettre la réouverture urgente et inconditionnelle… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2026

Al hilo, el texto difundido por el Elíseo pone de manifiesto la disposición de las cuatro administraciones europeas a impulsar una misión “estrictamente defensiva e independiente” a fin de “garantizar la seguridad de la navegación comercial y llevar a cabo operaciones de desminado”.

El propio presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en redes sociales, que “los medios están disponibles y listos para ser desplegados”, en la medida en que, reiteró, “la reanudación del tráfico marítimo, sin restricciones ni peajes, es una condición indispensable para la estabilidad regional y la economía mundial”.

Reivindicando al tiempo como un “momento propicio” para “restablecer la estabilidad regional” y “estabilizar la economía mundial”, el texto conjunto resalta como “fundamental” que “concluyan las negociaciones en detalle” y que el acuerdo “se aplique de forma rápida y exhaustiva”.

I welcome the agreement between the U.S. and Iran and congratulate President Trump and the Iranian side on this diplomatic breakthrough. This can pave the way towards a reinvigorated global economy and a more secure Middle East. It is crucial to implement it with determination. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 14, 2026

Por ello, el canciller alemán, Friedrich Merz, insistió en la necesidad de que el mismo sea aplicado “con determinación”, de manera que se allane el camino hacia una economía mundial “revitalizada” y un Oriente Próximo “más seguro”.

Por otra parte, las administraciones firmantes hicieron hincapié en la importancia de que Irán no “adquiera nunca” un arma nuclear, algo para lo cual sus líderes han mostrado su disposición a colaborar con Teherán, Washington y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

“Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear”, reza el comunicado.

En ese sentido, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendió que para que cualquier paz “sea duradera” será “esencial” que “los compromisos adquiridos” y, en especial, los relacionados con el programa nuclear iraní “sean sólidos, verificables y se cumplan íntegramente”. “La postura firme y de larga data del Reino Unido sigue siendo que Irán nunca debe poseer armas nucleares”, zanjó Starmer en un mensaje publicado en redes sociales.

My statement on today's agreement between the United States and Iran. pic.twitter.com/taQZufv7ij — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 14, 2026

Finalmente, tras avanzar que trabajarán “intensamente” con Estados Unidos, Irán y los socios regionales para “aprovechar este momento, mantener el impulso y alcanzar una solución diplomática a largo plazo”, los líderes signantes del texto reafirmaron su “pleno apoyo” a la estabilidad, soberanía e integridad territorial de Líbano, así como a la importancia de un alto el fuego “sólido”.

Este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Irán por el cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán confirmó el mismo tras asegurar haber “obligado” a Washington a aceptar sus condiciones.

No obstante, el primero en dar a conocer el acuerdo provisional de paz fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien adelantó que la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza.

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