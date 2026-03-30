Llega a Cuba buque ruso con petróleo, pese a bloqueo de Estados Unidos

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El gobierno ruso señaló que debían apoyar a sus aliados. Foto: AFP

Un buque de Rusia arribó a Cuba para entregar petróleo como ayuda humanitaria, pese al bloqueo impuesto por Estados Unidos para cortar el suministro de combustible a la isla.

El buque Anatoly Kolodkin arribó por la mañana de este lunes 30 de marzo a la costa de Cuba, en dirección a Matanzas, según el sitio especializado MarineTraffic. Sin embargo, no había certidumbre sobre si, para entonces, atracó en algún puerto, indicó AFP.

Esta unidad pesada trasladaba 730 mil barriles de crudo que serán entregados como ayuda humanitaria, por la relación bilateral entre el régimen cubano y el Kremlin.

El portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, celebró que el buque con petróleo haya llegado a Cuba. “Nos alegramos de que este cargamento de productos petroleros llegue a la isla, o más bien, de que ya haya llegado”, declaró.

Ante el bloqueo implementado por Estados Unidos, Dmitri Peskovm, subrayó que el Kremlin tiene el deber de “dar un paso al frente y proporcionar la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”.

Cabe destacar que también llegaron dos veleros provenientes de México, tras desaparecer de los radares por un breve lapso.

Llevaban los últimos cargamentos del convoy “Nuestra América”, una iniciativa humanitaria internacional que llevó más de 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.

La crisis en Cuba

AFP señaló que este es el primer cargamento de petróleo que llega a La Habana desde inicios de enero, tras la detención y extracción de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Su gobierno era el principal proveedor de hidrocarburos a la isla cubana, por lo que su caída desencadenó una crisis energética en la isla.

Además, el gobierno estadounidense ajustó el bloqueo contra la isla. Amenazó con imponer aranceles a países como México que enviaran petróleo a Cuba.

En consecuencia, los precios de los combustibles se dispararon, lo que derivó en una reducción del transporte público. Además, varias aerolíneas suspendieron sus vuelos a la isla.

De igual forma, el país ha sufrido siete apagones de luz masivos, lo que derivó en protestas, según AFP.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el buque ruso?

El pasado 29 de marzo, Donald Trump declaró no tener “ningún problema” con que Rusia enviara un buque con petróleo a Cuba.

“Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo el mandatario republicano.

“Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, agregó.

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