Liturgias en el Santo Sepulcro de Jerusalén se realizarán con acceso limitado y transmisión en vivo

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Celebraciones por Semana Santa en Jerusalén se realizarán con restricciones. AFP

Las celebraciones de Semana Santa en Jerusalén se realizarán en la Iglesia del Santo Sepulcro con acceso garantizado para representantes religiosos, tras acuerdos con autoridades israelíes. Las actividades se desarrollarán con restricciones vigentes por el contexto de guerra, informaron el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa.

De acuerdo con ambas instituciones, los asuntos relacionados con las ceremonias de Pascua fueron atendidos en coordinación con autoridades competentes. La Policía de Israel confirmó que permitirá el acceso a representantes de las Iglesias para llevar a cabo liturgias y mantener las tradiciones en el recinto.

Acceso al Santo Sepulcro durante las celebraciones

Las autoridades indicaron que el ingreso estará garantizado para quienes participen directamente en las ceremonias religiosas, bajo medidas de control.

El acuerdo contempla:

Acceso de representantes de Iglesias a las liturgias

Realización de ceremonias tradicionales de Pascua

Coordinación con autoridades de seguridad

Estas disposiciones se aplican mientras continúan vigentes restricciones sobre reuniones públicas en la región.

Transmisiones en vivo por restricciones en Jerusalén

Las Iglesias informaron que las limitaciones actuales impedirán concentraciones amplias de fieles en los espacios religiosos.

Ante este escenario, se implementarán alternativas para seguir las celebraciones:

Transmisión en vivo de liturgias y oraciones

Acceso remoto para fieles en Tierra Santa y otros países

Estas medidas buscan mantener la participación religiosa sin modificar las disposiciones de seguridad.

Coordinación entre Iglesias y autoridades de Israel

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa señalaron que mantienen diálogo constante con autoridades israelíes, incluida la Policía.

Ambas instituciones expresaron su reconocimiento al presidente de Israel, Isaac Herzog, por su intervención en la atención de los asuntos relacionados con las celebraciones, así como a funcionarios que manifestaron apoyo.

Libertad de culto en contexto de guerra

Las autoridades religiosas indicaron que la libertad de culto es un principio compartido por distintas religiones presentes en la región.

Entre ellas se encuentran:

Judaísmo

Cristianismo

Islam

Comunidad drusa

También señalaron que esperan que continúen los acuerdos que permitan la oración en lugares sagrados, en condiciones que consideren tanto la seguridad como las prácticas religiosas.

El Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa reiteraron también que continuarán el diálogo con autoridades y reafirmaron su compromiso con el respeto mutuo y la preservación del statu quo en los sitios religiosos.

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