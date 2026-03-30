Trump amenaza con destruir plantas energéticas e isla clave de Irán

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La isla es fundamental para la distribución de petróleo. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir plantas energéticas y la isla Jark, donde hay una instalación petrolera vital para las exportaciones, si Irán no acepta un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz y terminar la guerra.

En su cuenta de Truth, el mandatario republicano indicó que su país está en “conversaciones serias” con un “régimen más razonable” en Irán. Pese a eso consideró que probablemente no alcanzarán un acuerdo.

Por ello, advirtió que terminará su “agradable estadía” en Irán destruyendo las instalaciones generadoras de electricidad y pozos petroleros, así como la isla de Jark.

“Si el estrecho de Ormuz no se abre de inmediato ‘a los negocios’, terminaremos nuestra agradable ‘estadía’ en Irán volando por los aires y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jark (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que aún no hemos ‘tocado'”, destacó.

¿Por qué Donald Trump amenazó con atacar la isla de Jark en Irán?

Donald Trump amenazó con atacar la isla de Jark porque es el centro de distribución de petróleo más importante de Irán. Según la BBC, en la década de 1950 se inició la construcción de un centro de almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Años después, dicho espacio se convirtió en el principal punto de exportación de Irán.

El experto en Medio Oriente del centro de análisis Chatham House, Neil Quilliam, declaró a BBC Mundo que la isla “es un punto vital para la supervivencia de Irán”.

“Pero creo que tanto EE.UU. como Israel saben que, si lo atacan o causan algún daño allí, el perjuicio en términos energéticos sería irreversible”, advirtió el experto.

Trump elogia al nuevo líder supremo de Irán, en plena tensión

Por la noche del pasado 29 de marzo, Donald Trump dijo a periodistas, a bordo del Air Force One, que Estados Unidos logró un “cambio de régimen” en Irán, al iniciar la guerra el 28 de febrero, junto con Israel.

Se refirió a Alí Jamenei, el entonces líder supremo de Irán, quien murió tras un bombardeo el 28 de febrero. Donald Trump dijo que el nuevo líder, Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, era “mucho más razonable”.

“Ahora tratamos con personas distintas de las que cualquiera haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”, explicó el mandatario, según AFP.

Para terminar la guerra, Donald Trump insiste en que Irán libere el estrecho de Ormuz para reanudar el tráfico de petróleo. La nación iraní bloqueó dicha ruta, lo que ha afectado al precio del petróleo a nivel mundial.

De igual forma, cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron en Islamabad, la capital pakistaní, para analizar la forma de terminar la guerra en Medio Oriente.

Durante el encuentro, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su país estaba dispuesto a mediar y acoger “conversaciones sustantivas” entre Estados Unidos e Irán.

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