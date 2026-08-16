A la par de las labores de rescate tras sismo, Colombia pide a Trump pausar aranceles

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Foto: AFP

Con pocas posibilidades de hallar sobrevivientes, cuerpos de rescate buscan a cientos de desaparecidos por el devastador terremoto de esta semana en Colombia, mientras el gobierno espera que Estados Unidos suspenda temporalmente aranceles para afrontar la fase de reconstrucción.

En el centro de Pereira, una de las ciudades más afectadas, varias personas acompañan este sábado las labores de remoción detrás de cintas amarillas con la leyenda de “peligro”. Los vecinos esperan un “milagro” tras el potente sismo de magnitud de 7.4 del lunes que deja casi 300 muertos.

“Si hay (alguien) vivo es un milagro, pero no creo que haya vida debajo”, dice Fernando Gaitán, de 55 años y domiciliario de un restaurante afectado.

#Actualización cifra de afectaciones | Sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, #Chocó.



La #UNGRD presenta el balance con corte al 15 de agosto de 2026, 6:30 p. m.



📍Balance nacional: 15 departamentos y 448 municipios afectados; 54.382 familias y 117.222 personas… pic.twitter.com/QTr5AWUph0 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 16, 2026

Aún hay 143 desparecidos, según el último reporte del organismo de atención de desastres. Los rescatistas remueven pedazos de techos y paredes con maquinaria. Visiblemente agotados tras seis días de extenuantes labores, hacen pausas para sentarse en el suelo.

“Vamos a estar hasta que se recupere la última persona”, asegura el cabo de bomberos Javier Jiménez.

En medio de las operaciones, se conoció del deceso de una mujer que fue rescatada tras pasar 37 horas atrapada bajo los escombros, y quien se había convertido en símbolo de esperanza.

Pedido a Trump

Entretanto, el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder 7 de agosto, informó este sábado que sostuvo una “amigable” llamada de 10 minutos con su par y aliado, Donald Trump.

Según el mandatario colombiano de derecha, pidió al estadounidense la suspensión temporal de aranceles a los productos colombianos para aliviar la economía tras los millonarios destrozos por el sismo. Los aranceles aumentaron a finales de julio del 10 al 12.5%, salvo excepciones como el café o el petróleo.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

La suspensión de las tarifas aliviaría “a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, escribió de la Espriella, a la vez que agradeció a Estados Unidos la ayuda de 26.5 millones de dólares y el envío de equipos de rescate, así como a Israel por la asistencia humanitaria y los rescatistas.

De la Espriella anunció esta semana que declarará el estado de emergencia económica, tras el colapso de más de 14 mil viviendas. Esa medida lo faculta a fijar impuestos o reorganizar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

Las ciudades más devastadas, como Cali, Pereira y Manizales, necesitarán una millonaria reconstrucción.

Esperanza al límite

Este sábado se conoció la muerte de Daniela Largo, de 32 años, quien fue sacada el martes de los escombros en una camilla en Pereira en medio de gritos de alegría y aplausos. La mujer murió en el viernes en el hospital, informaron sus familiares.

“Ya quiero que se acabe rápido todo esto”, dijo Sandra Milena Pérez, madre de Daniela Largo, en llamada con la AFP. Largo deja huérfano a un niño de 12 años.

Los colombianos se han movilizado para enviar ayuda a los puntos más castigados por el terremoto. Algunos incluso regalan abrazos para aliviar el dolor de la tragedia. Hay puntos de atención psicológica virtual y presencial cuando el cansancio por las extensas jornadas y la angustia se acumulan entre socorristas y voluntarios.

En las zonas más devastas se extiende el olor a putrefacción a medida que pasan los días.

En Cali, cientos de sobrevivientes que perdieron sus casas o tienen miedo a que sus edificios colapsen por las réplicas pasan las noches en parques en pequeñas tiendas de acampar. Vecinos cocinan para los afectados. “Lo hago porque me nace del corazón. (Voy a) colaborar lo que más pueda a mis vecinos”, cuenta María Josefa Aragón, cocinera voluntaria de 42 años.

“No están solos”

Tras la tragedia, algunos recorrieron miles de kilómetros para reunirse con sus familiares. Una mujer venezolana viajó desde España hasta Cali en busca de su hija de 24 años, desparecida junto a su esposo.

Su madre la da por muerta. “Tres años sin verla para ahora verla así”, contó desesperanzada la mujer, que pidió no ser identificada durante el viaje a Colombia.

También se activaron programas e incluso aplicaciones móviles para el rastreo de mascotas desaparecidas.

Desde Bogotá, sin afectaciones remarcables por el terremoto, cadenas humanas apilan miles de toneladas de ayuda humanitaria donada para las zonas más afectadas. “No están solos (…) Para mí es como si fuera familia”, dijo Laura Mendoza, asesora y voluntaria de 47 años.

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