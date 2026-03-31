Reino Unido despliega equipo y tropas adicionales para apoyar a aliados en Medio Oriente

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Reino Unido envía refuerzos militares a Medio Oriente. Foto: Gettyimages

El Reino Unido anunció el envío de equipo de defensa aérea y tropas adicionales para apoyar a sus aliados en Oriente Medio, en medio de los ataques atribuidos a Irán en la región.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa británico, John Healey, durante una gira por Arabia Saudita, Qatar y Baréin.

Refuerzan cooperación en seguridad regional

Durante su visita, Healey sostuvo reuniones con aliados del Golfo, donde abordaron temas como la seguridad en el estrecho de Ormuz y la necesidad de fortalecer la cooperación militar ante el contexto actual.

El Ministerio de Defensa británico indicó que estas acciones buscan reforzar la estabilidad regional y proteger infraestructuras estratégicas.

Despliegue de sistemas de defensa y aviones de combate

Como parte de las medidas, el Reino Unido desplegará en Arabia Saudita el sistema de defensa aérea Sky Sabre, utilizado por el ejército británico para interceptar amenazas aéreas.

Además, se extenderá la presencia de cazas Typhoon en Qatar, donde Londres mantiene un escuadrón conjunto con ese país.

En Baréin, también se integrará un lanzador ligero multipropósito a los sistemas defensivos locales.

Envío de hasta mil soldados a la región

El plan contempla el despliegue de cerca de mil soldados británicos en distintos puntos de Oriente Medio, quienes participarán en tareas de:

Instalación de sistemas de defensa

Entrenamiento de fuerzas locales

Operación de equipos militares

Las autoridades señalaron que el objetivo es “defender los cielos y reforzar las defensas aéreas” de sus aliados.

Llamado a resolver el conflicto

En un comunicado, Healey reconoció la colaboración de los países del Golfo y reiteró el compromiso del Reino Unido con la región.

“Apoyaremos a nuestros socios de larga data en Oriente Medio y seguiremos presionando para lograr una pronta resolución de este conflicto”.

El despliegue ocurre en un contexto de creciente tensión, donde continúan los ataques y las acciones militares entre actores regionales.

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