Israel ocupará región al sur del Líbano como sucedió con Gaza; impedirán regreso de habitantes

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Días antes, el ejército israelí realizó ataques en la zona. Foto: AFP.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ocuparán algunas partes del sur del Líbano en cuanto termine la guerra que iniciaron contra Hezbolá, una estrategia similar a la emprendida en la Franja de Gaza. Con eso, impedirán el regreso de pobladores libaneses.

Este martes, su oficina difundió un video donde reiteró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) establecen una “zona de seguridad”, como el gobierno anunció días antes.

“Al final de esta operación, las FDI se establecerán en una zona de seguridad dentro de Líbano, en una línea defensiva contra los misiles antitanque, y mantendrán el control de seguridad de toda la zona hasta el (río) Litani”.

Sin embargo, agregó que impedirán el regreso de 600 mil habitantes del sur del Líbano que evacuaron la zona por la ofensiva israelí.

“El regreso al sur del Litani de más de 600.000 habitantes del sur del Líbano que fueron evacuados hacia el norte se impedirá por completo mientras no se garantice la seguridad y la protección de los habitantes del norte (de Israel)”, añadió.

En consecuencia, “todas las casas de los pueblos (libaneses) adyacentes a la frontera (con Israel) serán demolidas”.

Israel Katz añadió que seguirán el modelo de Rafah y Beit Hanún, en Gaza, “con el fin de eliminar de una vez por todas las amenazas a lo largo de la frontera”.

¿Por qué Israel mantiene guerra en Líbano?

Israel mantiene una ofensiva militar en Líbano, debido a su guerra declarada contra Hezbolá. Y es que, el partido político y ala militar de la corriente islámica chii atacó a Israel en represalia por la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, ocurrida en durante el ataque israelí y estadounidense en Irán, el 28 de febrero.

AFP indicó que, desde entonces, las fuerzas israelíes han matado a más de mil personas en Líbano, país donde opera Hezbolá, según el Ministerio de Salud.

Los ataques en el sur del Líbano

Israel ha concentrado sus ataques en el sur de Líbano, en la región del río Litani, donde comparten frontera. El 24 de marzo, Israel Katz anticipó que ocuparán la región como una “zona de seguridad” para su Ejército. Por ello, días antes, se concentraron en destruir cinco puentes y demoler casas de las aldeas fronterizas.

La zona ocupada se encuentra aproximadamente 30 kilómetros al norte de la frontera con Israel y abarca hasta el río Litani. Es una región que abarca una décima parte del territorio libanés, según Reuters.

Como parte de su ofensiva en el sur del Líbano, las fuerzas israelíes asesinaron a al menos dos periodistas libaneses. Viajaban en un vehículo de prensa cuando fueron alcanzados por un bombardeo.

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