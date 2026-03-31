Irán amenaza a empresas de EE. UU., entre ellas Microsoft, Google y Apple

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Irán amenaza a empresas de EE. UU. Fuente: Gettyimages

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este martes 31 de marzo que atacará a empresas estadounidenses en la región a partir del 1 de abril. La amenaza, difundida por medios estatales, fue presentada como represalia por los ataques contra Irán. La agencia AFP reporta, sin embargo, que esta acción se llevaría a cabo en caso de un nuevo “asesinato” de altos cargos iraníes.

Entre las 18 compañías mencionadas por la Guardia Revolucionaria aparecen:

Microsoft

Google

Apple

Intel

IBM

Tesla

Boeing

Según la agencia EFE, la Guardia Revolucionaria iraní calificó a estas empresas como “compañías terroristas espías”, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

“Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros. Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”. Guardia Revolucionaria

Guardia Revolucionaria de Irán amenaza a empresas de EE. UU.

El anuncio ocurre después de que Irán incendiara un petrolero completamente cargado frente a las costas de Dubái, en lo que fue su más reciente ataque contra buques mercantes en el Golfo Pérsico o en el estrecho de Ormuz, desde los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero.

La tensión también aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara el lunes 30 de marzo con destruir las plantas energéticas de Irán si ese país no acepta un acuerdo de paz y no abre el estrecho de Ormuz.

Esa vía marítima es clave para el transporte mundial de petróleo. De acuerdo con la información difundida, Irán la ha bloqueado de facto, lo que ha elevado la presión en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

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