QatarEnergy suspende producción de gas natural; precio aumenta más del 50% en Europa

Precio de gas natural se dispara en Europa. Foto: UnoTV/AFP

La empresa estatal QatarEnergy anunció la suspensión de su producción de gas natural licuado (GNL) en Qatar, tras ataques atribuidos a Irán contra instalaciones energéticas. El anuncio provocó un alza superior al 50% en el precio del gas en Europa.

La compañía informó este lunes que cesó la producción debido a daños en instalaciones operativas ubicadas en dos centros industriales clave. La medida se comunicó mediante un comunicado oficial tras reportes de ataques con drones contra infraestructura energética.

QatarEnergy suspende producción de GNL tras ataques en Catar

Según el comunicado, los ataques afectaron instalaciones en la Ciudad Industrial de Ras Laffan y en la Ciudad Industrial de Mesaieed. Ambas zonas concentran parte de la infraestructura clave para el procesamiento y exportación de gas natural licuado del país.

El Ministerio de Defensa catarí indicó que dos drones impactaron objetivos distintos:

Una central eléctrica y complejo de tratamiento de gas en Ras Laffan

Un depósito de agua de una central eléctrica en Mesaieed

Las autoridades señalaron que los ataques no dejaron víctimas.

Ras Laffan se ubica a unos 80 kilómetros al norte de Doha, en la costa norte, y es considerado el principal polo de producción de GNL del país. Mesaieed se encuentra a unos 40 kilómetros al sur de la capital y también forma parte de la infraestructura energética clave.

Precio del gas europeo sube más de 50% tras anuncio

Tras la suspensión del suministro, el mercado europeo registró un incremento inmediato. El contrato a término del TTF neerlandés, referencia del gas en Europa, subió más de 48% a las 12:55 hora local, alcanzando 47.32 euros por megavatio-hora.

Durante la jornada, el indicador llegó a 47.70 euros por megavatio-hora, lo que representó un aumento de 52.38% y su nivel más alto desde febrero de 2025.

A pesar del incremento, el precio permanece por debajo de los niveles registrados en 2022, cuando el gas superó los 300 euros al inicio de la guerra en Ucrania.

Contexto regional de los ataques contra Catar

Los ataques se producen en un contexto de bombardeos consecutivos en países del Golfo que albergan bases de Estados Unidos. Según reportes oficiales, Irán ha lanzado ataques por tercer día consecutivo en respuesta a una ofensiva previa atribuida a Israel y Estados Unidos.

Qatar comparte con Irán el mayor yacimiento de gas natural del mundo. La parte catarí del depósito, conocida como North Field, concentra alrededor del 10% de las reservas globales, de acuerdo con datos de la empresa estatal.

Qatar y su peso en el mercado global de GNL

Qatar figura también entre los principales productores mundiales de gas natural licuado, junto con Estados Unidos, Australia y Rusia. En los últimos años, el país ha consolidado contratos de suministro a largo plazo con empresas energéticas internacionales.

Entre las compañías con acuerdos de compra de GNL catarí se encuentran:

TotalEnergies

Shell

Petronet LNG

Sinopec

Eni

Finalmente, la interrupción de la producción ocurre en un contexto de alta sensibilidad en los mercados energéticos, donde cualquier alteración en el suministro de GNL impacta directamente en los precios internacionales, en especial en Europa, que depende en parte de importaciones para cubrir su demanda.

