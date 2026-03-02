Atacan refinería clave en Arabia Saudita; incendio interrumpe operaciones

GENERANDO AUDIO...

Incendio en refinería de Arabia Saudita. Foto: AFP

Un ataque con drones provocó un incendio este lunes en la refinería de Ras Tanura, en la costa este de Arabia Saudita, a orillas del Golfo, lo que obligó a interrumpir algunas operaciones como medida de precaución, informó el Ministerio de Energía saudita en un comunicado difundido por la agencia oficial SPA.

El complejo de Ras Tanura alberga una de las mayores refinerías de Oriente Medio y constituye una pieza clave del sector energético del reino, con una capacidad de producción de 550 mil barriles diarios.

Según una fuente oficial del Ministerio de Energía, algunas unidades operativas fueron apagadas de forma preventiva, aunque aseguró que la medida no tendrá impacto en el suministro de productos petroleros a los mercados locales.

Previamente, una fuente indicó a AFP que el ataque había causado un incendio, pero que este fue rápidamente extinguido.

Por su parte, un portavoz del Ministerio saudita de Defensa afirmó que dos drones atacaron la instalación, aunque fueron interceptados, de acuerdo con un comunicado difundido por SPA en la red X.

Escalada de tensión en el Golfo

El analista de riesgos Torbjorn Soltvedt, de la compañía Verisk Maplecroft, señaló en una nota que el ataque “marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo en el punto de mira de Irán”.

Añadió que el incidente podría llevar a Arabia Saudita y a los Estados del Golfo vecinos a unirse a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El fin de semana, Arabia Saudita criticó duramente a Irán tras ataques de Teherán contra Riad y la parte este del país, y advirtió que se reserva el derecho a defenderse.

