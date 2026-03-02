Kuwait derriba “por error” tres aviones caza de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de Kuwait reconocieron el incidente. Foto: Reuters.

El gobierno de Kuwait derribó, por “error”, tres aviones caza de Estados Unidos que circulaban en su espacio aéreo durante los ataques contra Irán.

En un video, se aprecia el momento en que un Caza F-15 comenzó a precipitarse desde el cielo, mientras se incendiaba. El piloto alcanzó a eyectarse y sobrevivir.

En total, tres aviones F15E se estrellaron sobre Kuwait, debido a “un aparente incidente de fuego amigo”, ya que las defensas aéreas de dicho país los atacaron por “error”, indicó el Mando Central de los Estados Unidos.

Mediante un comunicado, dicha dependencia subrayó que los pilotos sobrevivieron. “Kuwait ha reconocido este incidente y agradecemos los esfuerzos de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”.

Por su parte, el portavoz oficial del Ministerio de Defensa de Kuwait resaltó que inmediatamente realizaron labores de búsqueda y rescate. Trasladaron a las tripulaciones a un hospital para una valoración médica, aunque su estado de salud era estable.

En un comunicado, también subrayó que mantienen una coordinación directa con las fuerzas estadounidenses. Además, investigarán la causa del accidente.

Ataques en Irán dejan 555 muertos

Actualmente, suman 555 personas asesinadas en los bombardeos realizados en Irán por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero en contra del régimen de Alí Jamenei por no frenar la creación de armas nucleares.

La Luna Roja Iraní informó este 2 de febrero que al menos 131 ciudades han sido afectadas por los ataques. Actualmente, más de 100 mil rescatistas realizan labores de rescate, evacuación y atención médica en los puntos afectados.

La ofensiva militar derivó en la muerte del líder supremo Alí Jamenei y de cuatro familiares. Pese a eso, Estados Unidos e Israel confirmaron que mantendrán los ataques.

