Reino Unido autoriza a EE. UU. usar sus bases militares para atacar Irán

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Foto: Reuters

Estados Unidos recibió autorización del Reino Unido para usar bases militares británicas y realizar ataques contra instalaciones de misiles de Irán, informó el Gobierno británico este 20 de marzo de 2026, en medio de la escalada en el estrecho de Ormuz.

La decisión se tomó tras una reunión de ministros en Londres, donde se analizó la guerra en curso y el impacto del bloqueo del paso marítimo por parte de Irán. Según Downing Street, la medida forma parte de acuerdos de defensa colectiva en la región.

Reino Unido autoriza uso de bases militares contra Irán

El Gobierno británico confirmó que el permiso incluye operaciones “defensivas” de Estados Unidos para neutralizar capacidades iraníes que han sido utilizadas para atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El estrecho es una de las rutas clave para el transporte de petróleo a nivel mundial, por lo que cualquier conflicto en la zona impacta directamente en el comercio global y los precios de la energía.

De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones buscan frenar los ataques a buques y reducir el riesgo para la navegación internacional en la zona.

Contexto de la guerra y tensión en el estrecho de Ormuz

La autorización ocurre en un contexto de creciente tensión por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado afectaciones en rutas marítimas estratégicas.

Irán ha sido señalado por ataques a embarcaciones, lo que ha elevado la preocupación de varios países por la seguridad energética y el flujo de petróleo.

Ante este escenario, aliados occidentales han reforzado su coordinación militar para contener la situación y evitar mayores afectaciones en la región.

Reacciones oficiales tras la decisión

El Gobierno británico señaló que estas acciones se enmarcan en la defensa de la región y la protección de rutas comerciales clave.

Hasta el momento, no se han detallado fechas ni objetivos específicos de posibles operaciones, pero se confirmó que el acuerdo contempla apoyo a Estados Unidos en este tipo de acciones.

La evolución del conflicto en el estrecho de Ormuz continuará siendo un punto clave en la estabilidad internacional en los próximos días.

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