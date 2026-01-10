Van más de 24 horas sin internet en Irán, y continúan las protestas

GENERANDO AUDIO...

Se cumplen mas de 24 horas sin internet en Irán. Fotos: Reuters

Irán cumplió más de 24 horas sin servicio de internet este viernes, mientras miles de personas volvieron a salir a las calles en distintas ciudades del país para protestar contra la República Islámica, en lo que ya es el mayor movimiento social en más de tres años, pese a la represión y al bloqueo de las comunicaciones.

Las manifestaciones se registraron en Teherán y en otras ciudades clave, aun cuando las autoridades mantienen un apagón casi total de internet, una medida que, según organizaciones de monitoreo, busca limitar la difusión de imágenes y la coordinación entre manifestantes.

Protestas se expanden pese al apagón de internet

En distintos puntos de la capital iraní, los manifestantes corearon consignas como “muerte al dictador” y “muerte a Jamenei”, en referencia al líder supremo Alí Jamenei, exigiendo el fin del sistema teocrático chiita.

En el distrito de Sadatabad, al noroeste de Teherán, personas marcharon golpeando cacerolas mientras automovilistas tocaban el claxon en señal de apoyo, de acuerdo con videos verificados por la AFP. Imágenes similares circularon desde otras zonas de la capital y desde ciudades como Mashhad, Tabriz y Qom, uno de los principales centros religiosos del país.

Incendios y actos de protesta captados en video

A pesar del bloqueo digital, videos difundidos en redes sociales y por medios en el exilio muestran escenas de alta tensión:

Manifestantes incendiando la mezquita Al-Rasool en Teherán

Multitudes reunidas en distintos puntos del país, pese al corte de internet

Quema de edificios y sucursales bancarias durante las protestas

Las movilizaciones de este viernes siguieron a las registradas el jueves, consideradas las más grandes desde las protestas de 2022, detonadas por la muerte de Mahsa Amini, detenida por presuntamente portar mal el velo islámico.

ONG denuncian decenas de muertos por la represión

La organización Netblocks informó que el apagón de internet ya supera las 24 horas, lo que ha generado preocupación entre activistas y opositores iraníes en el exilio.

La abogada iraní y Premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, advirtió que el régimen podría intensificar la violencia bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones.

Por su parte, la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, aseguró que al menos 51 manifestantes han muerto durante los primeros 13 días de esta nueva ola de protestas.

Piden ayuda a Donald Trump

Desde el exterior, Reza Pahlavi, hijo del sah derrocado en 1979 y figura opositora exiliada, pidió públicamente al presidente estadounidense Donald Trump intervenir en apoyo a los manifestantes iraníes.

En Europa, los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania emitieron una declaración conjunta condenando el asesinato de manifestantes y llamando a las autoridades iraníes a actuar con moderación.

En contraste, la televisión estatal iraní difundió imágenes de contramanifestaciones en apoyo al régimen, con miles de personas congregadas en algunas ciudades.

