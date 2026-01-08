México en una postura delicada ante EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

La analista Alejandra Cullen criticó la salida de Alejandro Gertz Manero como fiscal general y su designación como embajador de México en el Reino Unido, además de advertir un escenario delicado para el Gobierno de México por la crisis en Venezuela y la presión de Estados Unidos, durante una entrevista televisiva este fin de semana.

Cullen afirmó que el Senado de la República ratificará sin problema las cartas credenciales de Gertz Manero, pese a que, dijo, se violaron procesos básicos y no hubo rendición de cuentas sobre su gestión como fiscal. También señaló que su salida se dio sin transparencia y con instrucciones políticas previas.

Alejandra Cullen sostuvo que la salida de Gertz Manero rumbo a Londres refleja un compromiso con la opacidad. Afirmó que un fiscal no puede renunciar solo por voluntad propia y que debió existir un ejercicio mínimo de revisión pública sobre su actuación. Añadió que no se trata de sanciones penales, sino de un proceso básico de rendición de cuentas que no ocurrió.

Venezuela y el dilema del Gobierno mexicano

Sobre Venezuela, la analista consideró que era imposible que el régimen cayera desde dentro y que, aun con la caída de Maduro, otro actor del mismo sistema habría tomado el control. Sin embargo, dijo que resulta igual de grave aceptar que Maduro mantuviera a su pueblo en condiciones de deterioro mientras, afirmó, se enriquecía.

Explicó que varios gobiernos de izquierda quedaron bajo presión internacional, entre ellos Brasil, Colombia y especialmente México, por su relación con Venezuela. Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum validaron la elección de Maduro y han evitado reconocer a la oposición encabezada por María Corina Machado.

Añadió que Estados Unidos, bajo Donald Trump, justifica su intervención por presuntos vínculos del gobierno venezolano con el narcoterrorismo, lo que coloca a México en una posición compleja rumbo a la revisión del T-MEC. Advirtió que el verdadero dilema no es operativo, sino político, ante posibles señalamientos contra actores de alto nivel.

Cullen concluyó que la presidenta enfrenta un “piso jabonoso”, obligada a moderar su discurso entre afinidad ideológica, presiones internas y la relación con Estados Unidos.

