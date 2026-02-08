Dalai Lama niega conocer o haberse reunido con Jeffrey Epstein, como aseguran en redes tras liberación de archivos

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo

La oficina del Dalai Lama desmintió las versiones que circulan en medios y redes sociales vinculando al líder espiritual tibetano con el agresor sexual Jeffrey Epstein.

A través de un breve comunicado, este sábado se aseguró de manera categórica que el Dalai Lama “nunca se reunió con Jeffrey Epstein” y que tampoco autorizó a ninguna persona a sostener encuentros o interacciones con él en su nombre.

La declaración surge tras publicaciones recientes que aluden a supuestos vínculos incluidos en los llamados archivos Epstein. Ante ello, la representación del líder religioso rechazó cualquier relación y buscó cerrar paso a las especulaciones difundidas en plataformas digitales y algunos reportes periodísticos.

Ello, luego de que en redes sociales circularon supuestas imágenes del líder espiritual con Epstein, asegurando haber sido extraídas de los más de 3 millones de archivos liberados la semana pasada por el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) estadounidense.

Además, cibernautas aseguran que el Dalai habría aparecido en más de un centenar de ocasiones en dichos archivos, donde se habían mencionado supuestas reuniones entre ambos.

En tanto que las acusaciones reavivaron un caso en que el Dalai Lama fue acusado de acoso sexual contra un menor, quien fue grabado durante una ceremonia besándolo en la boca, y por lo que ofreció disculpas.

