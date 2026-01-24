Mantienen vigilancia especial por tormenta invernal; prevén afectaciones severas en 5 estados

GENERANDO AUDIO...

Ante el avance de la tercera tormenta invernal sobre la República Mexicana, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó los protocolos preventivos y de coordinación. De acuerdo con autoridades, se espera que genere condiciones severas en varias regiones del país.

A través de un comunicado, la CNPC detalló que mantiene comunicación permanente con las unidades estatales de Protección Civil de las 32 entidades, priorizando la coordinación con Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila, estados donde se esperan los mayores efectos del fenómeno.

Tormenta invernal y frentes fríos provocarán frío extremo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la interacción de la tercera tormenta invernal y el frente frío número 31, junto con el Frente Frío número 30, su masa de aire ártico y un río atmosférico, mantendrán condiciones invernales severas en el noroeste, norte y noreste del país.

Este escenario ocasionará temperaturas de frías a gélidas, vientos intensos y lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulados puntuales intensos en Durango.

Pronóstico de nieve, aguanieve y lluvia engelante

Las autoridades informaron que persisten las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Además, alertaron por lluvia engelante en Coahuila, lo que podría generar riesgos en carreteras y comunidades serranas.

De igual manera, se espera que durante la noche del sábado inicie un evento de “Norte” en el litoral de Tamaulipas, el cual se extenderá hacia Veracruz durante la madrugada del domingo. En tanto, se prevé que el frente frío número 31 se disipe en el transcurso de la tarde.

Recorridos preventivos y refugios listos

La CNPC informó que autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizan recorridos preventivos en zonas serranas y tramos carreteros con riesgo de cristalización o niebla.

Asimismo, los refugios temporales se encuentran listos para ser habilitados, en caso de que sea necesaria una evacuación preventiva.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de autoprotección, reducir la movilidad en los estados afectados y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Recomendaciones ante la tercera tormenta invernal

Ante el clima que se espera por la tercera tormenta invernal, autoridades también recomendaron a la población:

Vestir con varias capas de ropa

Cubrir nariz y boca

Extremar cuidados con niños y adultos mayores

Manejar con precaución

Garantizar ventilación adecuada si se utilizan calentadores de gas o leña para evitar intoxicaciones.

