INEGI desconoce por qué bajaron homicidios dolosos

El INEGI no sabe por qué los homicidios dolosos bajaron 40% entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, como lo presume el Gobierno federal, afirmó Graciela Márquez, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto, durante una conferencia de prensa.

Márquez explicó que el organismo no investiga las causas detrás de las variaciones en los homicidios, ya que su función se limita a procesar la información que recibe de los registros civiles estatales, sin analizar el contexto de cada caso.

En ese sentido, fue clara: el INEGI no puede explicar por qué suben o bajan los homicidios dolosos en el país.

INEGI no investiga causas de homicidios dolosos

Graciela Márquez detalló que en las actas de defunción solo se registra la causa de muerte, pero no el motivo o contexto del homicidio, lo que impide conocer por qué ocurrió o por qué las cifras cambian.

“¿Por qué subió o por qué bajó? No lo sabemos”, señaló. Agregó que “la causa de un homicidio no está en el acta y no podemos saberlo”.

La presidenta del INEGI explicó que el Instituto accede únicamente a los datos que los registros civiles entregan y que estos dependen directamente de los gobiernos estatales. A partir de esa información, el organismo realiza un proceso técnico de revisión y depuración, sin hacer investigaciones de campo.

Qué datos sí recopila el INEGI

Márquez precisó que el INEGI solo obtiene información no sensible de las actas de defunción, como:

Sexo de la persona fallecida

de la persona fallecida Lugar de origen

Si la muerte ocurrió en un municipio distinto al de residencia

“No hacemos ninguna investigación”, subrayó. Explicó que el Instituto recibe una copia de las actas, conocida como la hoja rosa, y se limita a transcribir y limpiar los datos para su análisis estadístico.

Con esta información, dijo, se puede confirmar o refutar la disminución de 34 homicidios dolosos diarios en lo que va de la actual administración federal.

Por qué el análisis se publicará hasta noviembre

Graciela Márquez explicó que el análisis completo de estas cifras se dará a conocer hasta noviembre, debido a la complejidad de reunir todas las actas de defunción del país.

“Imagínense juntar todas las actas de defunción de todo el país, de todos los registros civiles, que no necesariamente están concentradas en las capitales”, afirmó.

Finalmente, defendió la confiabilidad del INEGI y aseguró que la confianza ciudadana se debe a la transparencia de sus procesos y metodologías. “Se puede confiar en lo que hacemos y cómo decimos que lo hacemos”, concluyó.

