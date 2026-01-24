Plazo para que Congreso reciba iniciativa de Reforma Electoral, segunda semana de febrero: Monreal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Unión tiene como límite la segunda semana de febrero para recibir la iniciativa de reforma electoral, afirmó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“Tenemos hasta febrero, la segunda semana de febrero, para recibir la iniciativa, los tiempos se nos ajustan, pero nuestro plazo es febrero. Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos, PT, Verde y Morena, puedan llegar a un feliz término”. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena Cámara de Diputados

El legislador explicó que el plazo está definido y que, aunque el calendario es ajustado, febrero sigue siendo la fecha tope para que la propuesta llegue formalmente al Congreso.

Ya existe un borrador de la iniciativa

El coordinador parlamentario expresó su expectativa de que las negociaciones entre los tres partidos lleguen a un acuerdo que permita presentar la iniciativa dentro del plazo establecido.

Monreal confirmó que hay avances previos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que ya existe un borrador con proyectos de modificación a artículos constitucionales.

“La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que había ya un borrador, que había proyectos de modificación de artículos de la Constitución. Sí, sí mete presión. Cada día que pasa, sí mete presión; pero, tenemos de plazo hasta la segunda semana de febrero para la llegada de la iniciativa”. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena Cámara de Diputados

Sin PT y Verde no hay reforma constitucional

El coordinador de Morena fue claro al señalar que sin el respaldo del PT y el Partido Verde, no es posible avanzar en una reforma constitucional, al no contar con los votos necesarios.

“Sin la participación y el apoyo del Verde y el PT, no hay posibilidades de reformas constitucionales”. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena Cámara de Diputados

El Congreso continuará a la espera de que se formalice la iniciativa en las próximas semanas, mientras avanzan las negociaciones entre los partidos aliados.

