Muere a los 96 años Jürgen Habermas, filósofo alemán referente de la posguerra europea

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Foto: AFP

El filósofo y pensador alemán Jürgen Habermas falleció a los 96 años este sábado en Starnberg, Alemania, confirmó su editorial Suhrkamp Verlag. Fue uno de los intelectuales más influyentes de la posguerra europea y un referente en filosofía y política.

Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas participó en la juventud alemana durante la Segunda Guerra Mundial, aunque era demasiado joven para el combate activo. Su pensamiento vinculó filosofía y acción política, convirtiéndose en voz clave de los debates europeos del siglo XX.

Durante los años 1960, se destacó como crítico de la sociedad alemana y figura de la protesta estudiantil. Décadas después, alertó sobre los riesgos de un “fascismo de izquierda” y sobre las consecuencias de una reunificación alemana guiada solo por el mercado, con el Deutsche Mark como eje central.

Contribuciones y legado

Habermas promovió la idea de una Europa federal como respuesta al auge de los nacionalismos y a la repetición de conflictos históricos. Su autoridad moral le permitió participar en grandes debates internacionales y recibir numerosos reconocimientos en filosofía, política y literatura.

Su pensamiento abordó la democracia, la ética y la comunicación, dejando un legado intelectual que continúa siendo referente en universidades y círculos académicos de todo el mundo.

En su vejez, Habermas se dedicó a fomentar proyectos que reforzaran la cooperación europea y la integración política. Su obra sigue siendo estudiada y debatida, consolidándose como uno de los pilares del pensamiento crítico contemporáneo.

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