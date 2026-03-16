Guerra entre EE. UU. e Irán deja cerca de 200 militares estadounidenses heridos en Medio Oriente

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Estados Unidos está en guerra con Irán. Foto: Reuters

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, alrededor de 200 militares estadounidenses han resultado heridos en siete países de Oriente Medio, confirmó el lunes un portavoz del ejército estadounidense.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, señaló que la mayoría de las lesiones han sido leves.

“La gran mayoría de las heridas han sido leves y más de 180 efectivos ya han vuelto al servicio, mientras que 10 se clasifican como gravemente heridos”, indicó el funcionario militar.

Militares heridos en siete países de la región

De acuerdo con el reporte oficial, los militares heridos se registraron en países donde Estados Unidos mantiene tropas o instalaciones militares, entre ellos:

Baréin

Irak

Israel

Jordania

Kuwait

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

El número actualizado representa un aumento respecto al reporte del 10 de marzo, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos estimaba alrededor de 140 militares heridos.

Además de los heridos, 13 soldados estadounidenses han muerto desde el inicio del conflicto.

De acuerdo con datos oficiales:

Siete militares fallecieron en ataques relacionados con el conflicto.

Seis murieron en un accidente aéreo en Irak.

Escalada militar desde finales de febrero

El conflicto se intensificó después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una amplia campaña aérea contra Irán el 28 de febrero.

Desde entonces, Irán ha respondido con oleadas de misiles y drones, dirigidos principalmente contra países de la región que albergan bases o tropas estadounidenses, lo que ha elevado la tensión en Medio Oriente.

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