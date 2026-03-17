Restos de misiles caen cerca de lugares sagrados de Jerusalén tras ataque de Irán

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Restos de misiles caen cerca de lugares sagrados de Jerusalén. Foto: Reuters

Restos de misiles balísticos lanzados por Irán y de interceptores de Israel cayeron en los alrededores de la Ciudad Vieja amurallada de Jerusalén, cerca de algunos de los sitios religiosos más importantes para cristianos, musulmanes y judíos, informó la policía israelí.

Las autoridades señalaron que no se reportaron víctimas ni daños importantes en la Iglesia del Santo Sepulcro ni en la explanada cercana conocida por los musulmanes como Mezquita Al-Aqsa y por los judíos como el Monte del Templo, uno de los lugares más sensibles del conflicto religioso en la región.

Fragmentos de misil cerca del Santo Sepulcro

Imágenes difundidas por la policía mostraron a agentes retirando lo que parecía ser un gran fragmento metálico en forma de anillo de un misil que cayó en un techo cercano a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Este templo es considerado por la tradición cristiana como el sitio donde ocurrió la crucifixión y el entierro de Jesús, además de ser uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo.

Restos también en la explanada de Al-Aqsa

Otra fotografía mostró un cordón policial en una zona del complejo de la Mezquita Al-Aqsa, donde se observaron pequeños fragmentos esparcidos en el suelo.

En ese mismo recinto se encuentra también la Cúpula de la Roca, uno de los monumentos islámicos más reconocidos de Jerusalén.

Autoridades aseguran la zona

La policía informó que equipos de desactivación de explosivos y unidades de la Policía de Fronteras fueron desplegados para asegurar los lugares donde cayeron los restos.

“La policía del distrito de Jerusalén, los equipos de desactivación de explosivos y las unidades de la Policía de Fronteras han asegurado los lugares y están trabajando actualmente para eliminar cualquier riesgo restante para el público”, dijo la policía en un comunicado.

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