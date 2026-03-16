UE descarta ampliar misión naval al Estrecho de Ormuz pese a insistencia de Trump

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Unión Europea. Foto: Reuters

La Unión Europea (UE) descartó, por ahora, ampliar su misión naval Aspides hacia el estrecho de Ormuz, en medio de la tensión en Oriente Medio y los ataques que han afectado el tráfico marítimo en esa ruta clave para el comercio energético mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado por llevar a cabo esa acción.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, informó que los ministros de Exteriores del bloque analizaron la situación, pero no mostraron disposición para modificar el mandato actual de la operación militar europea.

“Esta no es la guerra de Europa y, respecto a esta situación en la región, tenemos la operación Aspides, como dije, en el Mar Rojo. La discusión fue que debería fortalecerse porque no tiene demasiados recursos navales. Debería tener más. Pero en cuanto a si también ampliamos este mandato para cubrir el Estrecho de Ormuz, para ir hacia el norte desde la línea de Mascate, no hubo disposición por parte de los Estados miembros para hacerlo. Como dije, nadie quiere involucrarse activamente en esta guerra. Y, por supuesto, todos están preocupados por cuál será el resultado”. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE

UE prioriza desescalada y libertad de navegación

Durante la conferencia, Kaja Kallas afirmó que la prioridad del bloque es reducir la tensión y garantizar la libertad de navegación en rutas estratégicas.

La funcionaria advirtió que Irán está afectando el comercio global, al poner en riesgo el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

“Irán está ahora librando una guerra contra la economía global. Los ministros reafirmaron hoy que nuestro enfoque es la desescalada y también la libertad de navegación”. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE

Según explicó, uno de los objetivos urgentes es restablecer el flujo de fertilizantes, alimentos y energía a través de esa vía marítima.

“Ahora, reanudar los envíos de fertilizantes, alimentos y energía a través del Estrecho de Ormuz es otra prioridad urgente. Hoy discutimos opciones para proteger mejor la navegación en la región. La UE ya tiene operaciones navales en marcha. Tenemos ‘Aspides’ que desempeña un papel clave para salvaguardar la libertad de navegación. En nuestras discusiones hubo un claro deseo de fortalecer esta operación, pero por el momento no hubo disposición para cambiar el mandato de la operación Aspides”. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE

La misión Aspides de la UE, nombrada por la palabra griega que significa “escudos”, fue establecida en 2024 para proteger a los barcos de ataques del grupo rebelde hutí de Yemen en el Mar Rojo.

De acuerdo con la jefa de la diplomacia europea, los países miembros sí están dispuestos a reforzar la operación con más recursos navales, pero no a ampliar su zona de acción hacia el Estrecho de Ormuz.

La diplomática europea subrayó que ningún país del bloque quiere involucrarse directamente en el conflicto en la región.

Además, explicó que el aumento del riesgo marítimo también está afectando a aseguradoras y tripulaciones, lo que encarece el transporte y podría frenar la navegación si los capitanes consideran que las rutas no son seguras.

“Hay muchos actores en juego cuando se trata del transporte marítimo. Están las compañías de seguros, que también leen las noticias y dicen que hay un enorme riesgo, por lo que los precios suben. También están las tripulaciones de los barcos. Al final, el capitán es quien toma la decisión de sí el barco va y asume ese riesgo o no. Si no están lo suficientemente seguros, no van a poner a sus tripulaciones en peligro. Y nadie, nadie puede obligar a las tripulaciones a ir a una situación peligrosa”. Kaja Kallas, jefa de política exterior de la UE

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