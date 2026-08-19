Mujer de 84 años sobrevive sepultada tras sismo de magnitud 7.7 en Indonesia

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Mujer sobrevive bajo escombros tras sismo en Indonesia. Foto: AFP

Una mujer de 84 años fue hallada con vida el martes después de permanecer sepultada bajo los restos de su vivienda por el sismo de magnitud 7.7 en Indonesia, que hasta este miércoles había dejado 73 personas fallecidas.

🚨 ¡LA TIERRA SE SACUDIÓ CON FURIA! ahora le tocó el

Turno a Indonesia 🇮🇩 Dos millones de personas sintieron el terror del temblor



Magnitud 7.7 destrozó Indonesia esta madrugada.



Colapsos en Maumere, Labuan Bajo y Ruteng.



1 muerto. 1,5 millones sintieron el golpe.



¿Y los… pic.twitter.com/ErcXV7FXL2 — CP Janny Barrera (@CPJannyBarrera) August 15, 2026

Mujer de 84 años queda sepultada tras sismo en Indonesia

El terremoto ocurrió el sábado en aguas frente a la isla indonesia de Flores, de acuerdo con la agencia de mitigación de desastres BNPB.

El movimiento provocó daños en cientos de viviendas y dejó a más de 900 personas heridas. Además, casi 60 mil personas fueron desplazadas de sus hogares por los efectos del sismo.

Paulina Pobi, de 84 años, vivía en una pequeña isla ubicada al norte de Flores. Su vivienda fue una de las casas destruidas por el terremoto.

La mujer quedó sepultada bajo las paredes de bambú que colapsaron durante el movimiento. Permaneció en ese lugar hasta que sus familiares regresaron a buscarla el martes.

La familia inicialmente pensó que a Pobi había se le rescató y trasladó a un refugio. Sin embargo, regresó posteriormente a la vivienda para localizarla.

El funcionario local Rudolfus Riba explicó a la agencia AFP que la mujer estaba inmóvil y no podía hablar cuando fue localizada.

👉🏼🚨IMÁGENES DE IMPACTO🇮🇩

INDONESIA | Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la isla de Flores, en el este de Indonesia, provocando daños en viviendas y edificaciones y activando una alerta de tsunami en varias regiones del país.



El epicentro se localizó frente a la costa… pic.twitter.com/S86SUWsiJo — SIGLO XXI NEWS (@ACECAS_XXI) August 16, 2026

¿Cómo encontraron con vida a la mujer de 84 años?

De acuerdo con Riba, los familiares de Pobi la encontraron durante el cuarto día después del sismo en Indonesia.

La mujer no había podido moverse ni comunicarse mientras permaneció bajo los restos de la vivienda.

El funcionario indicó que Pobi se encontraba en buen estado de salud y que no presentaba lesiones.

Sin embargo, estaba débil debido a que había pasado varios días sin comer ni beber agua.

El hallazgo ocurrió mientras las autoridades mantenían las labores de atención a las personas afectadas por el terremoto de magnitud 7.7.

Sismo de magnitud 7.7 deja 73 muertos y más de 900 heridos

El saldo reportado por la BNPB hasta este miércoles era de 73 personas fallecidas y más de 900 heridas.

El terremoto también provocó el desplazamiento de casi 60 mil personas, mientras los equipos de emergencia continuaban con la distribución de ayuda.

La BNPB informó que desde el sábado se habían entregado casi 400 toneladas de ayuda a las comunidades afectadas.

Entre los suministros distribuidos se encuentran:

Alimentos

Agua

Medicinas

La respuesta ocurre mientras continúan las réplicas del movimiento principal.

Más de 3 mil réplicas se registran tras el terremoto

La agencia geológica BMKG informó que desde el sábado se habían registrado más de 3 mil réplicas después del terremoto.

Al menos 86 de estos movimientos tuvieron una intensidad suficiente para ser percibida por los residentes de la zona.

Las réplicas han provocado que algunas personas tengan temor de regresar a sus viviendas, de acuerdo con la información proporcionada por la BNPB.

El sismo en Indonesia ocurrió en una región con actividad sísmica frecuente debido a su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico.

Indonesia se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico

Indonesia forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica.

Esta región se extiende desde Japón, atraviesa el sudeste asiático y continúa por el océano Pacífico.

El país también fue afectado en 2004 por un terremoto de magnitud 9.1 ocurrido frente a la costa de Sumatra.

Aquel movimiento provocó un tsunami que causó alrededor de 220 mil muertes en distintos puntos de la región, incluidas aproximadamente 170 mil personas en Indonesia.

FUERTE #TERREMOTO DE 7,7 EN INDONESIA



y también temblo FUERTE en #España. :S



Yo estaria CON MIEDO, realmente.. Si estuviera en #CHILE, tan sismico que es dicho País. pic.twitter.com/r9GI6uerlN — BERLIN (@SOYDECO) August 15, 2026

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