Trump suspende por 3 días los nuevos aranceles a productos de Canadá; habría acuerdo

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Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche de este martes la suspensión por tres días de los nuevos aranceles del 50% sobre ciertos productos canadienses, después de que, según el mandatario, Washington y Ottawa alcanzaron un acuerdo de último minuto.

El anuncio se produjo después de conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, horas antes de la entrada en vigor de los aranceles originalmente programados para el miércoles.

“He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá (…) durante un período de tres días, basándome en el hecho de que Canadá y Estados Unidos, supeditados a la finalización de documentos, ¡tienen un ACUERDO!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo en X que el pacto entre Washington y Ottawa busca “incluir un acceso amplio al mercado para todos los bienes estadounidenses, compromisos en materia de seguridad económica (y) alineación en el comercio digital”, entre otras medidas.

En una declaración, Trump agregó que la suspensión se produjo porque “Canadá ha expresado su compromiso de eliminar las discriminaciones o imposiciones irrazonables y desiguales en cuestión”.

Sin embargo, el primer ministro Carney consideró el martes en un comunicado que, pese a “avances significativos”, aún queda un “trabajo importante por hacer”, y confirmó la suspensión de los gravámenes “hasta el día 21 de agosto”.

“Trato discriminatorio”

Los aranceles previstos por Trump afectan alrededor del 5.5% de las exportaciones de Canadá a Estados Unidos, por un valor de unos 20 mil millones de dólares, según estimaciones de Oxford Economics.

La entidad señaló en un informe reciente que los aranceles afectarán “más severamente al sector manufacturero del centro de Canadá”, incluyendo productos de papel, imprenta, madera, confección y equipos electrónicos.

Trump ordenó el mes pasado la imposición de aranceles de 50% a diversos bienes canadienses, al alegar un “trato discriminatorio” a productos estadounidenses como el alcohol, los automóviles o los lácteos. Los aranceles estadounidenses a Canadá se aplicarían a productos tan diversos como el vino, los bastones de hockey o incluso el cemento.

My statement on ongoing Canada-U.S. trade negotiations: pic.twitter.com/rzWZJFYe8e — Mark Carney (@MarkJCarney) August 19, 2026

El enviado comercial de Trump, Jamieson Greer, dijo previamente que los aranceles tenían como objetivo “hacer que Canadá rinda cuentas” por sus represalias contra Estados Unidos. Según Greer, las provincias de Canadá han retirado productos alcohólicos estadounidenses y “han dado un mejor acceso al mercado a los productos lácteos de la Unión Europea”, entre otras medidas.

Los negociadores canadienses han presionado por un acuerdo que evite los nuevos aranceles y que también asegure un alivio frente a los gravámenes sectoriales de Trump sobre industrias como el acero, la madera, el aluminio y el sector automotriz.

“No es inusual que una negociación comercial llegue justo hasta la fecha límite”, dijo Christopher Padilla, exfuncionario de Comercio de Estados Unidos.

Señaló que el gobierno de Trump amenazó con imponer nuevos aranceles para intentar conseguir concesiones anticipadas de Canadá, país que integra, con México, el tratado de libre comercio T-MEC, después de que Washington anunciara el 1 de julio que no lo renovaría.

Sin entrar en detalles, Trump también dijo en su cuenta de Truth Social que “¡El gran oleoducto Keystone XL, hace tiempo aniquilado por Sleepy Joe Biden (Joe Biden el dormilón), podría resucitar de la tumba!”. El mandatario estadounidense ya había pedido antes reactivar este polémico proyecto, rechazado por activistas medioambientales y bloqueado bajo el gobierno de su sucesor demócrata.

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