Claro Colombia destina 25 mil millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas por terremoto

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Claro Colombia informó que ha destinado cerca de 25 mil millones de pesos colombianos en acciones dirigidas a personas, comunidades y colaboradores afectados por el terremoto registrado en distintas regiones del país.

La compañía señaló que, al 19 de agosto, alcanzó una recuperación del 93% de las estaciones base que resultaron afectadas en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, como parte de los trabajos para normalizar los servicios de telecomunicaciones.

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Claro recupera estaciones y refuerza suministro de energía

Uno de los principales obstáculos para restablecer la conectividad ha sido la afectación en el suministro de energía eléctrica, además de las condiciones climáticas.

Para atender esta situación, Claro informó que adquirió 151 plantas de energía, de las cuales 80 ya se encontraban en Cali, Pereira y Quibdó para ser trasladadas a las estaciones base que las requieren.

Además, 21 plantas ya habían sido instaladas y se encontraban en funcionamiento en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, donde las interrupciones eléctricas han complicado el restablecimiento de los servicios.

La empresa también reportó el abastecimiento de 29 mil galones de combustible para mantener operativos los sistemas de respaldo energético, además de cuatro teléfonos satelitales.

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Apoyo de conectividad para cerca de 2 millones de clientes

Como parte de las medidas implementadas durante la emergencia, Claro indicó que ha proporcionado ayudas de conectividad a cerca de 2 millones de clientes prepago en los departamentos afectados por el terremoto.

La compañía también abrió 10 Centros de Atención y Ventas en Cali, Buenaventura, Quibdó, Armenia, Manizales y Pereira.

En estos espacios, los usuarios pueden realizar trámites como reposición de tarjetas SIM, adquirir equipos y recibir orientación sobre sus servicios, además de acceder a alternativas especiales de acompañamiento para servicios fijos y móviles pospago durante la contingencia.

Claro Colombia (@ClaroColombia ) anunció que, al 19 de agosto, ha destinado cerca de $25.000 millones en acciones orientadas a la población y colaboradores afectados por el terremoto registrado en diferentes regiones del país.

Nueve días después del grave sismo:



La compañía… pic.twitter.com/AztwzqaWOC — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 19, 2026

Claro recolecta 14 toneladas de ayuda humanitaria

Además de las acciones para recuperar la infraestructura, la empresa informó que mantiene iniciativas de apoyo directo a las comunidades afectadas.

Con la participación de más de mil 700 colaboradores, se recolectaron cerca de 14 toneladas de alimentos, productos de aseo y otras ayudas humanitarias.

El centro Vive Claro Distrito Cultural continúa habilitado como punto de acopio para recibir donaciones. Asimismo, la empresa informó que este miércoles partirán hacia Pereira dos camiones con capacidad de 20 toneladas cada uno para apoyar la distribución de ayuda en las zonas afectadas.

Claro Colombia señaló que continuará trabajando para restablecer los servicios, apoyar la reactivación económica y acompañar la recuperación de las regiones afectadas por la emergencia.

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