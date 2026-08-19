Sismo de magnitud 5.9 sacude Qinghai, en el noroeste de China

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Sismo de 5.9 sorprende a Qinghai, China. Foto: Getty/Reutes

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió este miércoles la prefectura de Haixi, en la provincia de Qinghai, en el noroeste de China, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió a las 05:36 horas, tiempo de Beijing, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, mientras que el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) registró una magnitud distinta.

Sismo de 5.9 sacude China. Foto: USGS

¿Dónde fue el epicentro del sismo en China?

De acuerdo con el CENC, el sismo tuvo su epicentro en la prefectura de Haixi, en Qinghai, a 37.81 grados de latitud norte y 95.63 grados de longitud este. El organismo chino informó que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Por su parte, el USGS ubicó el epicentro en una zona montañosa y rural, aproximadamente a 269 kilómetros al sureste de la ciudad de Dunhuang.

La región donde se registró el sismo se encuentra en el noroeste de China, una zona con actividad sísmica debido a sus características geológicas.

Datos clave del sismo en Qinghai

Magnitud según el USGS: 5.9.

5.9. Ubicación: prefectura de Haixi, Qinghai, China.

prefectura de Haixi, Qinghai, China. Hora: 05:36, tiempo de Beijing.

05:36, tiempo de Beijing. Profundidad: 10 kilómetros.

10 kilómetros. Referencia del epicentro: 269 kilómetros al sureste de Dunhuang.

269 kilómetros al sureste de Dunhuang. Coordenadas reportadas por el CENC: 37.81 grados norte y 95.63 grados este.

¿A qué hora ocurrió el sismo en Qinghai?

El temblor ocurrió a las 05:36 horas del miércoles, tiempo de Beijing, de acuerdo con la información del Centro de Redes Sismológicas de China, el movimiento fue percibido en la zona cercana al epicentro, ubicada en un área rural y montañosa de la provincia de Qinghai. La información sobre el sismo continúa en actualización por parte de las autoridades y organismos encargados del monitoreo sísmico.

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